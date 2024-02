RUGBY. ‘‘Dupont a une sacrée chance’’, une légende de France 7 analyse l’arrivée de Dupont au SVNS

Du 23 au 25 février, Antoine Dupont va faire ses débuts au rugby à 7 au SVNS de Vancouver, pour se préparer aux Jeux Olympiques.

C’est une arrivée qui provoque du bruit. Beaucoup de bruit depuis plusieurs mois. Du 23 au 25 février, Antoine Dupont va faire ses grands débuts au rugby à 7. En disputant l’étape de Vancouver, dans un premier temps, il va découvrir les exigences de cette toute nouvelle discipline.

Quelques jours avant qu’il fasse ses débuts, nous avons évoqué son arrivée sur le circuit mondial auprès de Terry Bouhraoua. Ancien capitaine de France 7, il est le recordman du nombre de points (1502) et d’essais (160) inscrits avec l’équipe de France de rugby à 7. Demi de mêlée de formation, il connaît l’exigence du circuit mondial.

Dans un premier temps, Terry Bouhraoua explique qu’Antoine Dupont a un profil particulier. Ce dernier lui permet de s’adapter facilement aux exigences techniques et tactiques du rugby à 7, plus que pour d’autres profils de numéros 9. “Antoine Dupont a une sacrée chance en tant que demi de mêlée, dans son profil. Lui, il est constamment au cœur du jeu. Il se propose tout le temps au rugby à XV, donc l’adaptation ne risque pas de lui poser de problème”, affirme-t-il.

Cependant, l’ancien septiste affirme que le plus grand défi viendra de l’exigence physique que demande ce sport. Très intense et épuisant, plusieurs joueurs venus du XV se sont déjà cassés les dents en arrivant sur le circuit mondial. Face aux meilleurs joueurs du monde, pratiquant le rugby à 7 durant toute l’année, l’adaptation peut parfois être violente.

Ainsi, le tournoi de Vancouver, puis celui de Los Angeles seront-ils suffisants pour préparer efficacement Antoine Dupont ? Sans détour, l’ancien capitaine de l’équipe de France du rugby à 7 nous livre son expertise :

Entre nous, on disait souvent qu’à partir de 5 tournois, on commençait à comprendre la logique du rugby à 7. Sauf que là, on ne parle pas d’un joueur normal. Pour Antoine Dupont, deux tournois, ça devrait être suffisant. Ensuite, il est d’une génération où, contrairement à la mienne, les jeunes jouent fréquemment au rugby à 7. Donc, ils sont habitués à cette discipline bien plus jeune. Sans le connaître personnellement, je pense que c’est un travailleur. Si on lui demande de faire plus d’efforts, il les fera.”

En 2016, l’équipe de France de rugby à 7 avait d’ores et déjà essayé de ramener des quinzistes dans son effectif. Finalement, les tests s’étaient montrés peu concluants et aucun joueur de rugby à XV ne s’était envolé vers Rio. Seul Sofiane Guitoune avait eu cette chance, mais ce dernier était présent en tant que joueur supplémentaire, uniquement appelé pour pallier d’éventuelles blessures. Espérons que les deux prochains tournois soient plus concluants pour Antoine Dupont.

L’analyse de l’adaptation d’Antoine Dupont au rugby à 7 par Terry Bouhraoua, ainsi que le récit de son départ au Mexique sont à retrouver au travers d’un entretien plus complet. Cette dernière est disponible intégralement en cliquant ici.

