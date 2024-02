RUGBY. Antoine Dupont s'envole pour le Rugby à 7 : quand le reverra-t-on à XV avec Toulouse ?

Antoine Dupont et France 7 ont pris la direction des USA pour participer aux deux étapes nord-américaines du circuit mondial à Vancouver et Los Angeles.

RUGBY. Top 14. Toulouse en mission, maintenir le cap sans Antoine Dupont : ''il ne faut pas qu'on soit dépendants de lui''Ce samedi, le Stade Toulousain reçoit Oyonnax en Top 14 dans le cadre de la 15e journée. Pendant ce temps, Antoine Dupont sera sans doute dans les airs. Comme prévu, le demi de mêlée du XV de France fait partie des joueurs retenus pour les étapes de Vancouver et Los Angeles. Aux côtés de son coéquipier à Toulouse Nelson Epée et des autres éléments de France, le capitaine tricolore s'envole ce samedi en direction de l'Amérique du Nord. Le moment tant attendu par de nombreux fans de rugby va arriver : à savoir les grands débuts du meilleur joueur du monde au rugby à 7.

Premier rendez-vous au Canada du 23 au 25 février pour les Bleus dans une poule relevée avec l'Australie, les USA et les Samoa. Depuis que le numéro 9 a fait part de son envie d'aller décrocher une médaille olympique, nombreuses ont été les spéculations sur sa capacité à briller dans cette discipline. Ces nombreuses questions vont bientôt avoir une réponse. On peut imaginer qu'il aura du temps de jeu lors de ces deux tournois, sans doute en tant que remplaçant pour apporter son punch et sa vista en cours de rencontre. Nul doute que les critiques seront à la hauteur des attentes si d'aventure Dupont ne performe pas.

Il faut dire qu'il a renoncé au Tournoi des 6 Nations avec le XV de France pour poursuivre son rêve olympique. Certains pourraient ne pas lui pardonner ce choix si les Bleus du 7 sont à la peine en Amérique du Nord puis aux JO. Encore faut-il qu'il soit sélectionné pour Paris 2024.

Du côté du Stade Toulousain, on va devoir désormais faire sans le demi de mêlée. Présent face au Racing 92 puis contre Bayonne, il avait brillé comme rarement cette saison en Top 14. A l'instar des autres internationaux retenus pour le Tournoi, il va manquer à l'équipe. Néanmoins, il pourrait retrouver ses coéquipiers bien avant les autres Tricolores. RUGBY. VIDEO. En forme olympique, Antoine Dupont fait la totale à Bayonne et sidère ToulouseEn effet, l'étape de Los Angeles est programmée du 1 au 3 mars. Dupont va donc manquer la réception d'Oyonnax, le déplacement à Clermont et le derby face à Castres, prévu le 2 mars. Sera-t-il apte pour jouer dès le 9 face à l'USAP ? Une chose est sûre, les autres internationaux français ne seront sans doute pas de retour avant la fin du mois.

Le Crunch face à l'Angleterre est en effet programmé le 16 mars à Lyon. S'il n'y a pas de Top 14 ce week-end-là, les Toulousains ont ensuite rendez-vous à Bordeaux le 23 avant de recevoir Pau le 30. La gestion des cadres va être primordiale, car les matchs vont s'enchaîner. Il ne faut pas oublier que Toulouse est aussi en course en Champions Cup. Les hommes de Mola recevront le Racing 92 le 7 avril tandis que les quarts sont programmés la semaine suivante.



Quels ont été les thermes de l'accord entre les différentes parties concernant Antoine Dupont ? Va-t-il à nouveau rejoindre France 7 avant les Jeux ? Le célèbre tournoi de Hong Kong aura lieu le week-end du 7 avril, puis il aura les étapes de Singapour et de Madrid en mai. Cela devrait sans doute dépendre des performances de Toulouse sur les deux tableaux. En attendant, il nous tarde de ne voir en action la semaine prochaine.