RUGBY. VIDEO. En forme olympique, Antoine Dupont fait la totale à Bayonne et sidère Toulouse

Avant de rejoindre France 7, Antoine Dupont a réalisé un match exceptionnel face à l'Aviron Bayonnais en Top 14, sous les couleurs du Stade Toulousain.

"Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. C'est juste beau. C'est juste votre vie", ce soliloque mythique du sport toulousain s'applique à d'autres circonstances, plus joyeuses, et à d'autres types de cuirs, plus ovales. Ce samedi 3 février, par exemple, la splendide performance d'Antoine Dupont et des autres acteurs de la rencontre restera dans les mémoires comme l'un des plus beaux matches de la saison de Top 14. À Ernest-Wallon, les locaux se sont imposés avec le bonus offensif, sur le score de 46 à 26.

Face à un public toulousain conquis, les Rouge et Noir ont inscrit 7 essais sur leur pelouse, quand les Basques sont arrivés à 4 reprises en Terre promise. Avec 11 essais au compteur, la soirée a été témoin d'une orgie de rugby sur la pelouse des Sept-Deniers.

Antoine Dupont, rugbyman XXL

Aligné à l'ouverture, Antoine Dupont a épaté son monde, de nouveau. Revenu dans une forme impressionnante depuis le début de l'hiver, il éblouit les terrains de Top 14 de sa classe.

S'il s'est illustré par un essai bien négocié à la 20e minute, c'est bien plus par son apport dans le jeu qu'il a brillé. Sur l'ultime essai du bonus offensif (82e), il est au four et au moulin pour mettre son équipe dans l'avancée.

Après une performance magistrale du côté du Racing 92, Antoine Dupont a fait tourner la tête d'autres ciel et blanc. Au micro de Canal+, son entraîneur Ugo Mola s'amusait par ailleurs de sa présence à Toulouse, en période de doublons : "Pour un jeune qui joue les doublons, j’espère qu’il ne restera pas là très longtemps. Qu’un jour ou l’autre, il pourra jouer un peu plus haut (avec le XV de France)".

À 7, ici tout commence

Néanmoins, sa présence va bientôt manquer à Toulouse, comme elle manque déjà au XV de France. En effet, le demi de mêlée phare du rugby français est attendu à Marcoussis ce lundi. Il continuera sa préparation pour les Jeux Olympiques avec France 7.

S'il a déjà rejoint ses coéquipiers septistes pour un stage en début d'année, les objectifs sont désormais plus palpables pour l'ancien Castrais. En effet, ce dernier se mobilise à présent pour partir disputer deux étapes du SVNS dans les prochaines semaines, à Vancouver (fin février) et Los Angeles (début mars).

