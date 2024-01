STATISTIQUE. TOP 14. : savez-vous depuis quand Antoine Dupont n’avait-il plus joué un match de doublon ?

Resté en club avant de rejoindre les 7 de France, Antoine Dupont en a profité pour jouer face au Racing 92. Mais ne vous y habituez pas…

Ce dimanche soir, au terme d’un match haletant, le Stade Toulousain s’est donc imposé dans la salle de spectacle du Racing 92. La pelouse rapide et les conditions parfaites ont permis à des Hauts-Garonnais même diminués de mettre en place leur jeu de mouvement habituel et de souvent transpercer le rideau défensif francilien.

VIDEO. Dupont, Capuozzo : premier doublon gagnant au Racing pour Toulouse grâce à ses internationauxIl faut dire que cette équipe, bien qu’amputée d’une dizaine d’internationaux tricolores, avait quand même une sacrée gueule. Et notamment parce que ses internationaux européens n’avaient pas encore rejoint leur sélection. Ainsi, Ange Capuozzo, dernier marqueur du match à la 77ème et Blair Kinghorn, furent incisifs et décisifs dans cette partie. De même que le sécateur anglais Jack Willis, qui n’est plus éligible avec sa sélection et dont Ugo Mola doit se frotter les mains de l’avoir en cette période traditionnellement drue pour les Stadistes.

Les doublons c'est mieux avec Dupont





Mais s’il y a bien un joueur qu’on ne pensait jamais revoir lors d’un match de doublon et qui a guidé son équipe vers la victoire (20 à 27) tout au long de la partie, c’est bien sûr Antoine Dupont. Auteur du premier essai rouge et noir de la partie, il a remis les siens dans le sens de la marche grâce à sa vista et ses qualités athlétiques, d’abord.

TOP 14. Dupont un peu, les jeunes beaucoup : Quelle équipe pendant les doublons pour le Stade Toulousain ?Avant de les porter grâce à la vitesse de ses libérations, le danger permanent qu’il apporte autour des rucks et ses excellents jeux au pied, qu’ils soient longs ou courts, de dégagement ou pression, croisés ou juste distillés au-dessus de la défense. Comme sur cette action où il enchaîne ce petit "chip" récupéré par Guitoune avant d’envoyer une passe au pied qui failli bien finir dans les bras de Capuozzo, sur le ruck suivant. La classe.

VIDEO. CHAMPIONS CUP. LE GRAND PONT ! Dupont combine avec Ramos pour un essai incroyable !Un renfort de choix pour les Toulousains, donc, auteur d’une partie 4 étoiles dans l’ensemble et qui n’a pas non plus laissé sa part au chien en défense. Bref, les doublons, c’est (comme on s’en doutait) donc mieux avec Dupont, qui n’en n’avait d’ailleurs plus disputé depuis le… 4 mars 2017, soit une semaine avant sa première cape en Bleu, face à l’Italie.





Il avait alors joué 26 minutes lors de la victoire de Castres face à Clermont (26 à 16). À l’époque, le natif de Lannemezan avait d’ailleurs face à lui un certain Damian Penaud, titulaire en numéro 12 et qui jouait là son 9ème match de Top 14 seulement…

Non ce n'est pas une erreur, Penaud et Dupont dominent outrageusement la concurrence en Champions Cup !Depuis, jamais le capitaine tricolore n’avait été laissé à la disposition de son club durant une période internationale, même pour le premier match du Tournoi 2019, lorsqu’il n’avait pas été retenu pour disputer la rencontre face au Pays de Galles. Le flair de Jacques Brunel…