TOP 14. Dupont un peu, les jeunes beaucoup : Quelle équipe pendant les doublons pour le Stade Toulousain ?

À l’aube du tournois des Six Nations, les équipes françaises se préparent à libérer des joueurs pour leurs équipes nationales. Le Stade Toulousain est fragilisé, mais reste solide.

Chaque année, c’est le même casse-tête. Le Stade Toulousain sera amputé d’un bon nombre d’internationaux pour le Tournoi des Six Nations. Ugo Mola devra composer une équipe sans ses cadres. Voici une composition potentielle. En première ligne, on devrait retrouver Rodrigue Neti, qui fait partie des valeurs sûres des rouge et noir. Guillaume Cramont aura le numéro deux dans le dos, suppléé par Ian Boubila.

En pilier droit, Ugo Mola aura le choix, puisque David Ainu’u et Nepo Laulala, auteur d’une bonne rentrée face à Bath ce week-end, pourront occuper le poste. Ils remplacent poste pour poste Cyril Baille, le duo Marchand-Mauvaka, et Dorian Aldegheri.

En deuxième ligne, l’Australien Richie Arnold devrait conserver son numéro quatre. À ses côtés, Piula Faasalele, Joshua Brennan, ou Clément Vergé pourront être alignés. Emmanuel Meafou, initialement appelé par Fabien Galthié, s’est blessé au genou ce dimanche et devrait être forfait pour le début du Tournoi. Thibaud Flament s’est blessé il y’a déjà quelques semaines et ne pourra participer à l’échéance.

Appelé avec les Bleus, Anthony Jelonch a été victime d’une rupture des ligaments croisés. Un coup dur le XV de France et le Stade Toulousain. Alexandre Roumat a convoqué par Fabien Galthié. Toulouse, qui doit composer sans François Cros pourra compter sur Alban Placines, cadre de l’effectif. Le précieux Jack Willis, non- appelé avec l’Angleterre, sera lui aussi de la partie. Pour les épauler, le jeune champion du Monde U20 Mathis Castro-Ferreira, Théo Ntamack, ou le futur ex-Montois Léo Banos.

Au niveau de la charnière, Antoine Dupont sera disponible pour les matchs face au Racing et Bayonne, et devrait porter son traditionnel numéro neuf dans le dos. Il devrait être associé à Baptiste Germain en numéro dix. Peut-être Ugo Mola préfèrera-t-il décaler Dupont en 10 pour l’associé à son vieux pote Paul Graou.

Pas de grands changements au centre : Pita Akhi devrait enchainer aux côtés de Pierre-Louis Barassi, Paul Costes, ou Santiago Chocobares. Aux ailes, avec la sélection de Mathis Lebel, Sekateri Bitunyata devrait être titutlaire avec Arthur Retière.

Enfin, avec les sélections de Thomas Ramos pour le XV de France, Ange Capuozzo pour l’Italie, et Blair Kinghorn pour l’Écosse, c’est Juan Cruz Mallia qui devrait hériter du numéro quinze.