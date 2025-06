TOP 14. Une course contre la montre ? 30 heures après le titre, Romain Ntamack passe déjà sur le billard

Moins de 2 jours après la finale du Top 14 où il a été contraint de sortir à la mi-temps, Romain Ntamack se retrouve déjà sur la table d’opération... Pour une intervention prévue de longue date.

Habitué à surfer sur le bouclier de Brennus le long des plages espagnoles après chaque titre en championnat, Romain Ntamack n'a cette fois pas fait de folie. Du fait de sa nouvelle vie - à responsabilités - de père ? De sa lassitude de gagner ?

Rassurez-vous, à en croire ses larmes au coup de sifflet final après une saison galère, cela n'en a rien l'air. Il s'agit plutôt en effet d'une opération prévue de longue date à J+2 après la finale.

Non pas de l'épaule, endormie sur un contact qui l'obligea à quitter ses partenaires à la mi-temps de la finale face à l'UBB, samedi soir. Mais plutôt du genou, récalcitrant depuis sa blessure au ligament croisé antérieur lors de la préparation du Mondial 2023.

Sitôt opéré, sitôt à célébrer

Un morceau de cartilage qui se baladait dans son articulation et qui le gênait souvent, lui faisait mal parfois. "Je m’accroche ! Depuis le début de saison, c’est quand même un point qui m’a handicapé", expliquait-il en conférence de presse à l'issue de la demi-finale. "J’ai fait infiltration sur infiltration pour justement ne pas me faire opérer et être opérationnel. Et sur cette fin de saison, je me sens plutôt bien. L’infiltration fait plutôt effet, donc ça ne m’embête pas trop. Il reste un dernier match, je vais encore serrer les dents et je me ferai opérer après."

Une opération pour nettoyer le genou pour laquelle l’ouvreur tricolore était déjà à l'hôpital ce lundi matin. Soit tout juste plus de 30 heures après le coup de sifflet final de la finale. Entre-temps, Ntamack a eu le temps de fêter ça dans la nuit de samedi à dimanche avant de rentrer à Toulouse dimanche pour célébrer avec ses coéquipiers devant une foule en délire sur la place du Capitole.

Et surprise, le numéro 10 international est revenu dans le centre-ville de Toulouse ce lundi midi pour boire quelques canons avec ses potes après son opération. Sur tous les fronts...

En espérant que cette réactivité lui permette de reprendre la prochaine saison à 100 %. Lui qui pourrait en tous cas être apte pour la reprise qui devrait être prévue aux alentours du lundi 4 août, si tout se passe bien.