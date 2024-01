XV DE FRANCE. 5 choses à savoir sur Alexandre Roumat, le remplaçant d’Anthony Jelonch

Vous voulez connaître quelques trucs sur Alexandre Roumat histoire de briller à la pause café demain matin ? On a ce qu’il vous faut !

Il est le plus grand numéro 8 du Top 14

Repositionné exclusivement en numéro 8 depuis son arrivée à Toulouse à l’été 2022, Alexandre Roumat est bel et bien le joueur le plus grand du championnat à son poste. Avec son presque double-mètre (1m98), le natif des Landes surnage donc dans les airs et rayonne dans le jeu de mouvement toulousain après avoir vaincu les préjugés par rapport à son côté longiligne. En espérant qu’il ait l’occasion d’en faire de même avec les Bleus, avec qui il retrouvera le plus grand des flankers du Top 14 cette saison : Charles Ollivon (1m99).

Il a été révélé en ProD2

Si vous l’avez probablement aperçu très tôt en Top 14 avec l’UBB, lui qui commencé à 20 ans avec la formation girondine, Roumat a pourtant débuté encore plus jeune en pro. Avant le Top 14, l’ancien international U20 s’est aguerri en ProD2 du côté de Biarritz , avec qui il a disputé 33 matchs en 2ème division. Le premier à seulement 18 ans et 2 mois.

Il a toujours rêvé de jouer derrière

On le disait : en plus d’être un sauteur exceptionnel, bon défenseur et d’être très adroit de ses mains, "Alex" est surtout un joueur très altruiste. Peut-être un peu trop, même, lui disait-on à la maison… Symbole de ses skills, le Toulousain de 26 ans a effectué pas moins de 108 passes cette saison, soit quasiment 9 par match, ce qui montre son importance dans le dispositif toulousain, dont il est l’une des plaques tournantes, souvent en pointe des cellules.

Mieux, celui qui va vivre son 4ème rassemblement avec les Bleus explique son approche du jeu récemment pour RMC Sports. Et confiait avoir rêvé de jouer 3/4 : "Ce que j’aime ? C'est forcément dans tout ce qui est notion de déplacement, jeu en lecture. J'aime beaucoup passer le ballon. (…) Donc j'aime cette manière de faire vivre le ballon de manière générale. C'est ce qui me plaît. Et c'est ce que j'essaie de faire au maximum ici.

Après, forcément que je prends plaisir quand on a des grosses séquences défensives, quand on défend les mauls. Mais moi ce qui me fait plaisir dans le rugby, c'est ce moment où tu passes le ballon, où tu le fais vivre. D’ailleurs, souvent, on me dit de rester avec les trois quarts. Je pense que jeune, déjà, quand j'ai commencé, à l’âge de 11, 12 ans, il n’y avait pas trop de postes mais je voulais jouer à l'aile ou au centre. C'est vrai qu’au fond de moi, j'aimerais peut être un jour faire un bout de match derrière.

Il a pris une dizaine de kilos depuis ses débuts

Longtemps pointé du doigt comme un joueur trop longiligne et tendre pour le plus haut niveau, Alexandre Roumat a vaincu les idées reçues. Déjà parce qu’il a beaucoup travaillé physiquement pour afficher aujourd’hui 110kg sur la balance, soit une petite dizaine de plus que lorsqu’il a débuté en Top 14, lui qui était alors à 103 plombes. Même si sa force n’est toujours pas son épaisseur, mais bel et bien la qualité de son rugby.

Son père compte 62 sélections en équipe de France