XV DE FRANCE. Anthony Jelonch définitivement maudit, qui pour remplacer le grand gaillard toulousain ?

Touché au genou gauche face à Bath en Champions Cup, Anthony Jelonch est sorti prématurément de la pelouse. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le flanker du XV de France.

Le genou, encore

En l'espace d'un an, Anthony Jelonch aura décidément vécu les pires calvaires qu'un rugbyman puisse vivre ! Il y a presque un an, le genou droit du troisième ligne de Toulouse cédait, cette fois-ci, le gauche a été touché.

Face à Bath, dans ce qui s'apparentait comme la véritable finale de cette phase qualificative de Champions Cup, Toulouse a réussi à gagner 31-19, mais à quel prix. Sorti à la 55ᵉ minute par Ugo Mola et son staff, Jelonch s'est directement plaint de son genou gauche.

Les premiers tests du staff médical de Toulouse ne s'avéraient guère rassurants, bien que le manager des Rouge et Noir était resté plutôt optimiste : "Anthony a senti son genou bouger. On a préféré ne pas prendre de risques mais on va attendre les examens. On ose espérer que ça n'ira pas plus loin qu'une sensation anodine." (Rugbyrama)

Toutefois, le mauvais pressentiment du principal intéressé a été confirmé plus tard par nos confrères de l'Équipe, les ligaments ont été touchés. Anthony Jelonch sera donc bel et bien forfait pour le Tournoi des 6 Nations, et la réception de l'Irlande le 2 février.

Ce dernier restera dans les prochains jours dans la ville rose, afin d'effectuer des examens plus poussés, et définir la durée de son indisponibilité et la gravité de la blessure.

VIDEO. CHAMPIONS CUP. Hastoy et Alldritt Mènent le Stade à la Victoire avec Bonus sur Sale

Qui remplacera Jelonch ?

Le forfait d'Anthony Jelonch soulève plusieurs interrogations au sein même de la maison tricolore ! Qui sera le nouveau titulaire, qui sera le remplaçant qui rentrera sur la feuille de match ou encore, qui sera le nouveau joueur appelé dans la liste des 34 ?

Tant d'interrogations que nous allons tenter de desceller, avec les informations que nous avons. Pour commencer, le nouveau titulaire sur le côté de la mêlée du XV de France ne devrait pas être une réelle surprise. Nous pensons que François Cros devrait naturellement accompagner Grégory Alldritt et Charles Ollivon. Par le passé, le Toulousain avait été titulaire en Bleu, et a également servi de remplaçant de luxe lors de la dernière Coupe du monde. Sa forme actuelle est excellente, et ses sorties ne déçoivent jamais.

Ensuite, au niveau des joueurs qui se positionnent en qualité de remplaçant, ça se corse un peu. Bien qu'appelé lors de la dernière Coupe du monde, Paul Boudehent n'est toujours pas assuré de faire partie intégrante d'une feuille de match du XV de France. Néanmoins, le Rochelais peut jouer troisième ligne aile, mais aussi centre, à l'instar de Jelonch. Il serait donc probable de le voir en tant que finisseur.

Ensuite, connaissant le côté stratège de Galthié, il ne sera pas impossible de voir deux joueurs de la troisième ligne sur le banc de touche. C'est pour cela qu'Esteban Abadie a une carte à jouer. Excellent depuis le début de saison, ce dernier est une arme de choix en touche, et un électron libre à son poste ! Défenseur de devoir, il pourrait être l'invité surprise de cette édition 2024 du Tournoi des 6 Nations.

Ensuite, d'autres joueurs peuvent prétendre à cette place de remplaçant, à commencer par Sekou Macalou ! Le joueur du Stade Français est un habitué de l'équipe de France sous l'ère Galthié, mais ne figure pas dans la liste des 34 joueurs retenus ! Son profil atypique avait grandement amené au XV de France, et Macalou connaît les codes internationaux, il reste une possibilité plausible.

Avec lui, Yoan Tanga peut aussi être une alternative ! Le joueur de La Rochelle est la doublure de Grégory Alldritt en club, alors pourquoi pas en équipe de France ? Il remplit son rôle à merveille, et possède également la qualité d'évoluer en troisième ligne aile et centre.

Ensuite, des petits nouveaux peuvent aussi pousser les portes du XV de France, comme Alexandre Roumat, qui reste une valeur sûre en club, et qui monte en puissance saison après saison. Jordan Joseph réalise aussi un bon début de saison, tout comme Sacha Zegueur qui pourrait convaincre le staff des Bleus par son profil assez similaire à Jelonch.

Quoi qu'il en soit, nous serons tenus au courant dans les prochains jours. En espérant qu'Anthony Jelonch puisse retrouver le chemin des terrains avant la fin de la saison.

RUGBY. VIDEO. Alex Newsome s'offre un exploit de 60m et Clermont régale avec la manière en Challenge Cup