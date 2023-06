FINALE TOP 14. Alexandre Roumat l’indispensable du Stade Toulousain

Alexandre Roumat a toujours été un bon joueur de rugby, mais depuis son arrivée à Toulouse, le troisième ligne semble avoir pris une nouvelle dimension…

Indispensable, c’est le mot, 31 matchs sur 34 possibles, Alexandre Roumat n’a manqué que trois rencontres cette saison. Pourtant, qui aurait pensé que son recrutement allait être aussi déterminant. La troisième ligne de Toulouse semble bien remplie à son arrivée (même si Roumat remplace Antoine Miquel) : Placines, Jelonch, Cros, Elstadt, Tolofua, Youyoutte, Ntamack (et possiblement Flament). Malgré cette forte concurrence, le natif de Dax s’impose rapidement grâce à un profil (presque) unique au sein de l’effectif toulousain.

Alexandre Roumat est un des meilleurs sauteurs du championnat, il apporte une vraie garantie en conquête aérienne. Un profil indispensable quand on voit la densité du pack toulousain. Roumat, Arnold et Flament, sont les sauteurs privilégiés de l’alignement rouge et noir. Un secteur de jeu où les Haut-Garonnais ne sont pas une référence.

Un jeu à la Toulousaine

S'il n’a pas été formé au Stade Toulousain, il colle parfaitement à l’identité de jeu prôné sur les bords de la Garonne. Avant même de fouler la pelouse d’Ernest Wallon, il avait toutes les prédispositions pour jouer “à la Toulousaine”. D’une élégance rare, Alexandre Roumat est un troisième ligne aux mains d’or. Capable de créer des intervalles pour ses coéquipiers comme de se montrer décisif en témoignent ses cinq essais inscrits en Top 14 cette saison.

Le Stade Toulousain continue sur sa lancée avec ce nouvel essai en début de seconde période signée Roumat ! 🔥#STR92 pic.twitter.com/ChD7Vj7eT4 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 9, 2023

Nul doute que l’ancien joueur du Biarritz Olympique, n’a pas encore montré toute l’étendue de son talent. Celui dont le nom circule avec toujours plus d’insistance aux portes du XV de France devrait prendre encore plus d’épaisseur la saison prochaine avec les départs de Youyoutte et Tolofua du côté de Toulon. Le joueur de 25 ans devrait continuer de grandir aux côtés d’internationaux comme Willis ou Jelonch. Une concurrence qui ne peut que lui être bénéfique, comme il l’expliquait lui-même au moment de son arrivée dans le communiqué du club : “Je vais avoir l’occasion de côtoyer de grands joueurs, ce qui devrait être très enrichissant”.