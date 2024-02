RUGBY. Top 14. Toulouse en mission, maintenir le cap sans Antoine Dupont : ''il ne faut pas qu'on soit dépendants de lui''

Déjà privé de nombreux internationaux, le Stade Toulousain va jouer ce week-end contre Oyonnax sans Antoine Dupont en Top 14. Un test pour le champion de France.

RUGBY. VIDEO. En forme olympique, Antoine Dupont fait la totale à Bayonne et sidère ToulousePlus quelques jours à patienter avant d'assister aux débuts officiels d'Antoine Dupont sur le circuit mondial de rugby à 7. Vous la savez, le capitaine du XV de France s'est offert une parenthèse avec le XV en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. On le retrouvera la semaine prochaine du côté de Vancouver pour son premier tournoi de Sevens.

Quel sera son temps de jeu ? Aura-t-il suffisamment de caisse pour jouer tout un match et enchaîner les rencontres ? Autant de questions que se posent les supporters et les spécialistes de la discipline. De l'avis de beaucoup, s'il y a bien un joueur qui peut s'adapter en un temps record, c'est bien le demi de mêlée.

Via RMC, le capitaine de l'équipe de France à 7 Paulin Riva n'a pas manqué de relever l'implication du Toulousain. Plus que jamais concentré sur son objectif de médaille, il est très exigeant. Une qualité qui déteint sur le groupe. Dupont n'aura pas de passe-droit en vue des JO et devra mériter sa place. Il ne lésine donc pas sur les efforts et pousse la concurrence à en faire de même.

Antoine est un joueur très intelligent qui veut réussir dans tout ce qu'il entreprend. Il est à l'écoute et il s'est approprié très rapidement le système de jeu. (Paulin Riva pour RMC via le Midi Olympique)

Le demi de mêlée ne va pas avoir beaucoup de temps pour faire ses preuves. Il est prévu qu'il joue à Vancouver puis à Los Angeles début mars. Avant sans doute de retourner au Stade Toulousain en vue des phases finales de la Champions Cup puis de la fin de saison de Toulouse. Le Stade qui va justement jouer son premier match sans son numéro 9 titulaire. Alors que ses coéquipiers du XV de France avait rejoint Marcoussis, Dupont était resté en club. Il avait ensuite été aligné d'entrée contre le Racing 92 et Bayonne en championnat avec de précieux succès au bout pour le champion de France.

Pour le pilier Rodrigue Neti, l'avoir pendant ces doublons était un plus. "Mais il ne faut pas qu'on soit dépendants de lui". Sans doute plus facile à dire qu'à faire quand on voit ce qu'il a produit lors de ces rencontres. Une influence sur le pré envers ses coéquipiers et sur l'adversaire qui n'est plus à prouver. TOP 14. Tahiti, rééducation et ambitions : on a retrouvé le colosse Teiva JacquelainElle a sans doute aussi fait défaut aux Bleus dans le Tournoi. Mais comme l'équipe de France, le Stade possède d'excellents éléments derrière pour tenir la barraque en son absence. "D'autres mecs sont derrière et veulent montrer tout leur talent et leur potentiel." Ces matchs, bien que compliqués à gérer sans les internationaux, sont importants dans la construction du groupe.

Ils permettent non seulement de donner du temps de jeu à certains joueurs mais aussi de leur faire gagner en confiance. "Cela montre le caractère du groupe, et on aura encore un gros test là-dessus contre Oyonnax." Les joueurs de l'Ain vont venir sans pression à Ernest-Wallon et jouer crânement leur chance. Une rencontre qui a tout du piège mais qui pourrait permettre à Toulouse de prendre les commandes du Top 14.