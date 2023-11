PROD2. 15, 13, 10, 11 : Le Cheslin Kolbe du Pays Basque est-il le joueur le plus ''UTILE'' de l'Hexagone ?

Jouissant d'une polyvalence extrême et prodige de ce jeu, Joe Jonas sera aligné en 10 face à Agen. Un 4ème poste chez les pros pour le crack de Biarritz et futur parisien.

Sommes-nous plus piment que pruneaux, plus jambon que foie-gras ? Même pas. C’est plutôt qu’en tant qu’amoureux du jeu et du spectacle, on ne pouvait pas passer à côté de la titularisation de Si vous êtes un fervent de la ProD2, un aficionado du BO, du SUA, ou tout simplement un scrolleur professionnel (désolé pour l’anglicisme) qui passait par là, les compositions du Agen vs Biarritz de ce jeudi soir ont probablement dû attirer votre attention. Si dans les rangs lot-et-garonnais, la titularisation de Malik Hamadache à droite de la mêlée (une première depuis près d’un an) fait pas mal causer, de notre côté, c’est plutôt sur celle des Basques que l’on s’est attardé.Même pas. C’est plutôt qu’en tant qu’amoureux du jeu et du spectacle, on ne pouvait pas passer à côté de la titularisation de Joe Jonas à l’ouverture, ce jeudi soir.

essais en 27 titularisations en ProD2

Il faut dire que si l’expression "puer le rugby" devait ne revenir qu’à un seul joueur de ProD2 cette année, ce serait certainement pour le natif de Swellendam (petite ville qui jouxte la réserve naturelle de Marloth et le sud du Park Kruger). Jonas, c’est un talent hors-normes, des appuis indécents, un jeu au pied très intéressant et une polyvalence exacerbée, donc, en plus d'être JIFF. Une vraie dynamite, titulaire indiscutable peu importe le poste à Biarritz depuis l’an dernier (34 matchs, 27 titularisations, 9 essais).

Qui cherche d’ailleurs à faire évoluer son jeu cette saison, comme il le confiait au Midi Olympique cet été : " personnellement, je veux faire une saison propre. Tout le monde connaît le Joe qui aime bien relancer, je ne dis pas que je vais arrêter de le faire, car c’est mon style de jeu, mais je veux progresser sur la prise de décision. Quand dois-je relancer ? Est-ce le bon choix ? Est-ce qu’il ne vaut mieux pas taper ? Je veux être plus propre là-dessus, comme ça, on verra que j’ai évolué, que j’ai appris, que j’ai grandi."