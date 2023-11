RUGBY. UN an plus tard et onze kilos en moins, Malik Hamadache sera titulaire en Pro D2 !

La Pro D2 reprend ce jeudi soir, après deux semaines de pause, et un visage bien connu du Top 14 va rechausser les crampons. Malik Hamadache sera titulaire contre Biarritz.

Un an plus tard

À 35 ans, Malik Hamadache est certainement en train de vivre ses derniers instants sur les pelouses de rugby en tant que professionnel. Le solide pilier (1,93 m, 145 kg) est, depuis 2022, un joueur d'Agen. Après avoir fait le bonheur de Pau durant 5 ans puis rejoint Montpellier ensuite, Hamadache avait fait le choix de connaître la Pro D2.

Néanmoins, ce dernier avait subi une sérieuse blessure aux cervicales la saison dernière, remettant tout en cause ! En effet, le joueur avait toujours gardé en tête de continuer son aventure à Agen, bien que le staff médical et d'autres médecins indépendants aient émis des doutes.

Toutefois, force de caractère et d'abnégation, le potentiel futur président du syndicat des joueurs, Provale, sera bel et bien titulaire face à Biarritz. Ce dernier n'a pas été titulaire depuis 321 jours, soit un match face à Nevers le 16 décembre 2022.

Une bonne nouvelle pour Agen

Sur le banc des remplaçants face à Dax, l'ancien Palois avait réalisé une bonne rentrée, avec 23 minutes à se mettre sous la dent. Son manager, Bernard Goutta, a tenu à s'exprimer quant au retour de son joueur :

"Malik a perdu onze kilos. Il a fait beaucoup d’efforts. Mais surtout, c’est un leader. Il est très respecté dans le groupe et très écouté. Il est important pour nous" avait-il dit en conférence de presse après le match contre Dax, comme relayé par Le Petit Bleu d'Agen.

En janvier dernier, Malik Hamadache avait déjà affronté le BO, en tant que finisseur, et avait livré une de ses plus belles performances sous le maillot agenais. Ses aptitudes physiques en mêlée avaient permis aux siens de remporter la victoire, en fin de match.

"Moi, je fais confiance aux personnes compétentes."

Interviewé par le Petit Bleu d'Agen au sujet de sa reprise de la compétition, Malik Hamadache a été reconnaissant, dans un premier temps, du travail effectué autour de lui : "Moi, je fais confiance aux personnes compétentes. Quand deux spécialistes t’affirment que la possibilité de rejouer est là, tu veux y croire. À côté, tu as toujours affaire à des personnes positives ou négatives. C’est à toi de savoir trier, de faire le meilleur choix. Je suis content, car Bernard (Goutta) a été très bon là-dessus."(Le Petit Bleu d'Agen)

Ce dernier s'est aussi exprimé sur les longs mois d'attente avant de reprendre la compétition : "Le premier a été un peu bizarre. Le deuxième, tu es entre deux, tu ne sais pas trop pourquoi tu t’entraînes. Et le troisième mois, c'est là que tu as un but au bout. Tout devient clair et tu sais pourquoi tu es là. Tu n’as qu’une seule envie, c'est reprendre le terrain."(Le Petit Bleu d'Agen)

