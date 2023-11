RUGBY. Les All Blacks veulent des précisions de World Rugby après la finale de la Coupe du monde

Après la France, c'est au tour de la Nouvelle-Zélande de demander des précisions à World Rugby après la finale de la Coupe du monde perdue contre l'Afrique du Sud.

France. La FFR ''discute fermement avec World Rugby'' via le rapport envoyé, selon Florian GrillAprès la France, c'est au tour de la Nouvelle-Zélande de demander des précisions à World Rugby suite à la finale perdue contre l'Afrique du Sud. Si les projecteurs se sont éteints sur une autre édition palpitante de la Coupe du Monde de rugby, le feu des débats continue de brûler. Pour rappel, les All Blacks se sont inclinés face à l'Afrique du Sud 12-11 dans une finale épique à Paris.

Visiblement, les Néo-Zélandais n'ont pas encore tourné la page. Et notamment le désormais ex-sélectionneur de la Nouvelle-Zélande. À peine de retour au pays, Ian Foster, a indiqué que son équipe avait soumis un dossier à World Rugby, demandant des clarifications sur certains points de la finale. Un geste audacieux qui soulève de nombreuses questions.

Nous avons déjà envoyé un dossier à World Rugby pour leur demander de faire quelques commentaires. J'espère qu'ils le feront.

Foster, cependant, n'a pas dévoilé les détails de cette requête, laissant les fans se demander ce qui le préoccupe réellement. "Je pense que vous pouvez deviner", a-t-il déclaré via rnz.co.nz, laissant planer un voile de mystère sur les éléments en question. Un des moments forts de cette finale mémorable fut l'expulsion de Sam Cane pour un plaquage dangereux.

Une décision qui a eu un impact majeur puisque les All Blacks ont joué à 14 pendant la majeure partie du match. Le travail de l'arbitre Wayne Barnes et son équipe a généralement été salué après la finale, mais les Kiwis semblent remettre en question certaines décisions.

Je suis fier des joueurs. Ils ont surmonté ce carton rouge et se sont battus. Ils ont tout donné pour tenter de gagner, c’est fort. Je ne pense pas qu’on ait fait quoi que ce soit de travers, c’était un vrai bras de fer. Les deux équipes ont eu leur chance. Je suis fier de la façon dont mes joueurs se sont battus. On est passés à un cheveu, ça fait mal.

La finale a été marquée par les cartons, avec un total de quatre distribués, dont deux pour les All Blacks Cane et Shannon Frizell. Pour beaucoup, la charge du capitaine sud-africain Siya Kolisi sur Ardie Savea aurait aussi dû valoir un carton rouge. Cependant, après un examen minutieux, un carton jaune a été adressé en raison de circonstances atténuantes.

C’est comme ça, Sam a pris un rouge, c’est comme ça. Je n’ai pas eu l’impression qu’il y avait un contact violent. Mais on a vu dans le match deux situations similaires, mais une a été sanctionnée d’un rouge, l’autre, d’un jaune. Nous avons eu droit à la même attitude de la part de ce TMO que lors de la série irlandaise de l'année dernière, le même TMO. On savait donc à quoi s'attendre.

Cette demande de précisions est le dernier acte d'Ian Foster en tant que sélectionneur des All Blacks, puisque Scott Robertson, l'entraîneur des Crusaders, est prêt à prendre la relève. Le technicien est désormais "officiellement au chômage", mais il reste déterminé à analyser en profondeur la finale pour comprendre où son équipe s'est égarée. On imagine que Robertson en fera de même.

Alors que le chapitre se referme sur la carrière de Foster en tant que sélectionneur, il se laisse le temps de la réflexion quant à son avenir. "Il y a eu plus de hauts que de bas. C’était un honneur. On n’oserait même pas en rêver. J’étais content de faire partie de cette aventure. Je pense que mon plus grand souvenir, ce sera le match d’aujourd’hui." Avec son expertise, il ne manquera pas d'offres, que ce soit de clubs ou d'équipes nationales.