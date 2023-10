COUPE DU MONDE. Kwagga Smith, ce petit zèbre des plaines qui rugissait comme un lion

Savez-vous d'où tire son surnom l'étonnant ''Kwagga'' Smith ? Lisez les lignes suivantes et découvrez son histoire qui vous emmène des bords du Mozambique et du Swaziland, à la France, en passant par le Japon.

COUPE DU MONDE. ''Un match qui n'aurait même pas dû avoir lieu'', la presse étrangère blasée par la demi-finale des All BlacksAprès John Philip Botha, François Phillipus Lodewyk Steyn, Rudolph Gerhardus Snyman ou Daniel Johannes Vermeulen et dans la lignée des toujours très abruptes prénoms sud-africains, je demande Albertus Stephanus Smith. Pour ceux qui ne l’auraient pas reconnu, il s’agit de celui qui est plus connu sous le surnom de "Kwagga" Smith. Un sobriquet donné par son grand frère depuis petit et qui fait référence au Quagga, une sous-espèce de zèbre d'Afrique du Sud, anéantie à la fin du XIXᵉ siècle par les Boers suite à sa mise en concurrence avec le bétail domestique des paysans. Sympa.

Lui ? C’est donc, à l’image de l’origine de son surnom, un petit modèle. Un 3ème ligne de poche (1m80 et 97kg) pour l’Afrique du Sud, habituée aux molosses lui rendant facilement 15cm et 20 kilos, à son poste. Pourtant, comme le zèbre des plaines, Kwagga est plutôt du genre farouche et rugueux (son nez est là pour en témoigner), sur un terrain. Joueur très explosif, aux bras épais comme des vérins et au raffut pas bon à prendre, ce gabarit compact est une véritable dynamite.

Aussi rapide qu’un 3/4 (il a d’ailleurs déjà dépanné à l’aile avec les Lions de Johannesburg), cette ancienne gloire du rugby à 7 est également un rude défenseur, à l’activité démentielle et un véritable seigneur du grattage. Étonnant, pour quelqu’un dont le modèle n'était autre qu'un certain Heirich Brussow ?

Une ascension lente mais constante

En clair, Smith est un véritable poison sur le terrain pour ses adversaires. Celui qui, avec RG Snyman (qui lui rend 27cm et 35kg) et Ox Nche notamment, martyrise toutes les nations du Mondial en fin de match. Le Sekou Macalou des Springboks est en effet l’une des têtes d’affiche du "bomb squad" sud-africain, ce banc XXL qui fait bien souvent la différence en faveur des Green and Gold. Et c’est d’ailleurs en ce but précis qu’il s’est petit à petit installé comme un élément important du groupe de Nienaber et Erasmus.

Débarqué à contre cœur du rugby à 7 en 2017 dans le but de connaître les Springboks un jour, ce gabarit à la Hamish Watson les a finalement vite intégrés. Il faut dire qu’en 40 titularisations en Super Rugby , l’enfant de Mpumalanga - province mitoyenne du Swaziland et du Mozambique, traversée par la très célèbre réserve Kruger - avait déjà planté 21 essais , assené des terribles plaquages à la pelle et gratté plus de ballons que Faf de Klerk ne tape dans la gonfle dans un match.

Suffisant pour embarquer au Mondial 2019 malgré seulement 3 capes au compteur, pour ce fermier amoureux de la nature et de son pays. S’il n'était qu’un réserviste de luxe à l’époque, comme son partenaire de chambre Cobus Reinach, il n’a depuis plus jamais quitté le groupe. Jusqu’à devenir le 3ème numéro 8 de la sélection, puis le numéro 20 attitré des Boks, peu importe la composition du banc.