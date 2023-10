Les meilleurs sur le banc : Et si les Springboks avaient inventé une nouvelle manière de coacher ?

Si Fabien Galthié a toujours parlé de l'importance des finisseurs, les Sud-Africains semblent partager son avis. Et s'ils lançaient une nouvelle tendance ?

Samedi soir, sous la pluie dionysiennne, l’Afrique du Sud a donc fait tomber l’Angleterre au bout du bout de cette demi-finale de coupe du monde. A la corne, comme on dit. Malmenés, châtiés et ma foi à côté de leurs pompes durant 70 minutes, les Boks ont néanmoins su trouver les ressources pour l’emporter à l’issue de ce match extrêmement fermé. Comment ? Comme contre la France une semaine plus tôt, à savoir grâce à un apport énorme du banc et des décisions arbitrales quelque peu contestées.

''Imagine t'as payé une place pour voir ça'', les fans de rugby ont combattu l'ennui devant la demi-finale Angleterre/Afrique du SudLe sifflet mis de côté, on notera donc surtout la capacité des coéquipiers de Siya Kolisi à ne jamais s’affoler et à croire en leurs forces. A leur capacité à être simplement oppressant et clinique, histoire de mettre l’adversaire à la faute et de scorer.

VIDEO. COUPE DU MONDE. ''Nous ne sommes jamais parfaits'', Ben O'Keeffe répond aux critiques d'Antoine DupontOn a ici en mémoire cette nouvelle mêlée choisie après un marque à la 72ème minute de jeu, où les Boks, sans solution et à 80 mètres de la ligne adversaire, firent le choix de l’épreuve de force. Rien de payant dans l’immédiat, même si cela montre une confiance absolue en leurs forces et en la stratégie mise en place par Jacques Nienaber et son staff.

Des choix forts





Ils sont fous, ces Sud-AFS ? Trois minutes et quelques temps de jeu plus tard, ils récupéraient une pénalité à 50 mètres des barres, que convertissait Handré Pollard pour les envoyer en finale de cette coupe du monde 2023. Est-ce vraiment corrélé au choix fait plusieurs minutes auparavant ? On en saura jamais fichtrement rien.

COUPE DU MONDE. Retour de Pollard avec les Springboks, une arme fatale face aux Bleus ?Ce que l’on sait en revanche, c’est que la pression et l’intensité mises en fin de match par les RG Snyman (2m07 pour 125kg !), Ox Nche, Kwagga Smith ou Faf De Klerk furent - force est de le constater - une nouvelle fois payantes. Le 10 à 0 infligé à l’Angleterre sur les 10 dernières minutes est éloquent…

Mais au fait, que devient RG Snyman, ce géant sud-af qui marchait dans les pas d'Etzebeth ?

Ce qui fait d’ailleurs se demander si les Sud-Afs ne seraient pas sur le point de lancer une tendance qui consisterait à placer ses "meilleurs" joueurs sur le banc. Ou du moins ceux susceptibles d’avoir le plus d’impact dans une de match. Fabien Galthié n’a-t-il pas toujours martelé le terme "finisseur" ?

COUPE DU MONDE. Le BOMB SQUAD des Springboks, seule chance pour l’Angleterre d’atteindre la finale ?Une stratégie déjà adoptée par nombre d’entraîneurs à l’occasion (confère Biarritz vs Toulouse 2021 ou Toulouse vs Lyon 2022), mais jamais lors de matchs couperets, où toutes les forces vives sont presque systématiquement concentrées sur le pré dès le coup d’envoi. Nienaber conservera-t-il cette stratégie pour la finale ? N’oublions pas qu’en demi-finale, Mannie Libbok est sorti après 30 minutes de jeu sur coaching, remplacé par Pollard. Mais Nienaber aime tellement aller à contre-courant. Jusqu’ici, ça lui a plutôt réussi…