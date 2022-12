Mais au fait, que devient RG Snyman, ce géant sud-af qui marchait dans les pas d'Etzebeth ?

RG Snyman, 2m06, 120kg et un look de viking, signait en trombe au Munster à l'été 2020. On ne l'a plus revu sur un terrain depuis 14 mois...

TOP 14. RUGBY. Avant le Munster, Toulouse se remet sur les rails face à Perpignan

Dans quelques jours, Toulouse se déplacera donc au Munster pour débuter sa campagne européenne 2022/2023. Une équipe que les Stadistes connaissent bien pour l'avoir affrontée en 2021 et en 2022 en phases finales de Champions Cup. Pourtant, les Rouges et Noirs n'ont jamais été opposés à RG Snyman, le colosse champion du monde avec les Springboks qui avait débarqué à Limerick à l'été 2020. Étrange ? Eh bien si vous suivez les aventures de la Red Army de près, vous devez savoir d'où vient le hic. Le problème est que Snyman, 2m06 sous la toise et 120kg sur la balance, n'a disputé que 4 petits matchs depuis son arrivée en Irlande. Pire, on ne l'a plus vu sur un terrain depuis 14 mois...

WTF : RG Snyman joue aux quilles avec ses adversaires, et marque sur un renvoi ! [VIDEO]

Il faut dire que l'ancienne terreur des Bulls n'a pas eu la chance avec lui depuis qu'il a rejoint l'Eire. Et il est loin le temps où Snyman traversait le terrain à grandes enjambées, distribuait les timbres, s'amusait avec le ballon et s'accrochait franchement avec ses adversaires. Celui où l'on le disait marcher dans les pas d'Eben Etzebeth. En septembre 2020, pour son premier match sous le maillot rouge, il se blessait gravement au genou. Verdict ? De longs mois d'arrêts, que le natif de Pofchestroom aurait pu rendre moins pénibles s'il avait pu jouer la tournée d'été 2021 face aux Lions britanniques, comme c'était prévu. Mais voici que lors d'une soirée au camp d'entraînement des Springboks, une explosion se produit et Snyman, comme d'autres de ses coéquipiers, est assez sérieusement brûlé à divers endroits du corps. Bilan, pas de tournée, et un retour en Irlande pour se soigner. À la fin de l'été, il pense son chemin de croix terminé et est d'attaque pour la nouvelle saison du Munster. Trois matchs d'affilée sur le banc et un même un essai marqué, Snyman allait-il enfin enchaîner et pouvoir montrer pourquoi les pensionnaires de Thomond Park avait insisté pour s'offrir ses services ?

Si l'on vous en parle, vous vous doutez que non, malheureusement... Une rechute au niveau des croisés, et voici que ce géant au look de viking n'est plus apparu sur un terrain depuis octobre 2021. Sera-t-il capable de retrouver le pré bientôt, de finir en beauté avec le Munster et de regagner sa place dans le groupe des Springboks en vue du Mondial en France ? Après de multiples repousses, les médecins du club viennent en tous cas d'annoncer que le deuxième ligne de 27 ans devrait pouvoir rejouer d'ici le début de l'année 2023. Hou vas, RG...*

*"Tiens le coup, RG,", en afrikaans