''Imagine t'as payé une place pour voir ça'', les fans de rugby ont combattu l'ennui devant la demi-finale Angleterre/Afrique du Sud

Ben O'Keeffe et le corps arbitral copieusement sifflés par le Stade de France à l'échauffement. Les sifflets continuent dans les tribunes devant lesquelles les hommes en noir trottinent pour s'échauffer @francetvsport @franceinfo #RugbyWorldCup #ENGvRSA

Une fois n’est pas coutume : Come On England ! #ENGvRSA

2éme Demie Finale de la RWC..

Pour la 1ère fois on va voir un combat de MMA à 15 contre 15.. le tout dans une cage en forme d'Octogone de la taille d'un terrain de Rugby et avec un ballon ovale au milieu.. 🏈🔥😎

Angleterre vs Afrique du Sud

🥊🥋🩸#ENGvRSA #ENGvSA #FightClub pic.twitter.com/uVX8DBZWtj