FINALE TOP 14. Le paradoxe Santiago Chocobares, de retour au meilleur des moments

Blessé pendant une grande partie de la saison, l'Argentin Santiago Chocobares a néanmoins réussi à gagner sa place de titulaire pour les phases finales de Top 14.

S'il n'est pas rare de voir certains joueurs titulaires se blesser en fin de saison, et donc rater les phases finales du Top 14, l'inverse l'est davantage. En effet, les différents staffs préfèrent en général s'appuyer sur des joueurs qui ont participé activement à la saison régulière de l'équipe. Mais voilà, un joueur en particulier nous prouve que ceci n'est pas une vérité générale : Santiago Chocobares. International argentin, le centre de 24 ans a connu une année assez compliquée, marquée par les blessures. Pour vous dire, Chocobares a connu sa première titularisation face au RCT en février dernier, lors de la 18ème journée de championnat. Une longue traversée du désert, qui a pris fin il y a peu pour celui qui a depuis prolongé avec le Stade Toulousain. Si bien qu'aujourd'hui, Chocobares a de grandes chances de débuter la finale face à La Rochelle dans la peau d'un titulaire, lui qui n'a plus quitté le centre de l'attaque toulousaine en Top 14 depuis mi-avril. Aussi puissant que bon défenseur, le natif de Rufino apporte une stabilité et une assurance à la ligne de 3/4 de Toulouse. Profil assez proche de celui d'un Pita Ahki, l'ancien joueur des Jaguares a néanmoins ''profité'' des pépins physiques de Sofiane Guitoune et Pierre-Louis Barassi, pour se faire une place dans le squad des rouges et noirs. Une occasion qu'il a su saisir à la perfection, en témoignent notamment ses dernières performances, que ce soit face au Racing 92, ou contre Brive (2 essais inscrits).

Face au Racing 92, Santiago Chocobares ne disputait pas son premier match de phase finale de Top 14. En effet, l'Argentin faisait déjà partie de l'équipe du Stade Toulousain, lors de la saison 2020-2021. Arrivé en tant que joker médical fin avril, ce dernier a participé aux quatre dernières journées de championnat, avant de prendre part à la demi-finale, puis à la finale. Un scénario qui se répète aujourd'hui (même s'il était question d'une blessure cette saison), pour le plus grand bonheur des supporters du Stade Toulousain. Car au-delà d'amener de la profondeur sur un poste qui compte plusieurs joueurs blessés, l'Argentin est peut-être, avec Ahki, le profil idéal pour contrer la paire de centres du Stade Rochelais, Danty-Seuteni. Excellents dès lors qu'ils ont été associés, les deux hommes ont notamment fait beaucoup de mal au Leinster en finale de Champions Cup, en inscrivant un essai chacun. Samedi dernier, Moefana et Dubié ont eux aussi subi la puissance des deux centres, que ce soit en attaque ou en défense. De quoi donc nous promettre un duel de folie, entre d'un côté certainement la meilleure paire de centres du championnat, et de l'autre deux références au poste, qui, même s'ils n'ont pas effectué leur meilleure saison, restent de sacrés clients, surtout en défense. De plus, Ahki et Chocobares auront l'avantage d'être plus frais physiquement, eux qui n'ont disputé que 1700 minutes cumulées, là où Seuteni (1965 minutes) et Danty (1670 minutes) ont davantage été utilisés...

