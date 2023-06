FINALE TOP 14. Et si Toulouse-La Rochelle était la plus grosse rivalité de la dernière décennie ?

Toulouse-Castres, Stade Français-Racing 92, Toulon-Clermont, bons nombres d'affiches de Top 14 nous ont fait vibrer ces dernières saisons. Néanmoins, cette finale de championnat semble être au-dessus.

De récentes batailles

Pour alimenter la rivalité entre Toulouse et La Rochelle, rien de mieux que de récents contentieux ! Ces dernières années, les deux équipes se sont livrées coup pour coup sur des matchs avec des enjeux forts. De plus, le spectre de la saison 2020-2021 n'est pas loin, et planera forcément au-dessus de la rencontre de ce week-end. Pour rappel, cette année-là, le Stade Toulousain avait réalisé un historique doublé, avec la Champions Cup et le Top 14. Les hommes d'Ugo Mola étaient parvenus à s'imposer en finale de Champions Cup (22-17), et un mois plus tard en finale du Top 14 (18-8). Ces échecs Rochelais ont profondément marqué l'histoire du club, qui semble désormais avoir appris de ses erreurs, sans pour autant tourner la page. Côté toulousain, il faut dire que les matchs à élimination directe sont à leur avantage, car ces derniers ont également remporté leur barrage du Top 14 l'année dernière, face à La Rochelle. La bande à Dupont aime jouer celle d'Hastoy, puisque lors des 15 derniers affrontements (depuis 2017), Toulouse n'a perdu que deux petits matchs ! Cette saison, la tendance est revenue à la norme et les deux équipes ont gagné leur match à domicile, sans jamais se croiser en Champions Cup.

La réputation est en jeu !

Au-delà du titre du Bouclier de Brennus, les deux clubs mettent une fois de plus leur réputation sur la table ! Toulousain ou Rochelais, quelle équipe joue le mieux, quel club domine la France et l'Europe ? Voici toutes les questions qui entourent cette finale de Top 14 ! Désireux de retrouver le toit de l'Europe, le Stade Toulousain doit clairement s'imposer en finale de Top 14 pour éviter que la domination Rochelaise ne soit totale. Pour les Marîtimes, la balle serait au centre en cas de succès, avec un doublé de chaque côté, qui plus est face à leur ancien bourreau en finale de Top 14.

D'autres rivalités honorables

Durant ces 10 dernières années, le Top 14 a vu passer beaucoup de matchs musclés ! La première rivalité qui nous vient forcément en tête est celle de Clermont versus Toulon, qui a bousculé le rugby européen de manière plus globale. Les deux équipes se sont affrontées à deux reprises lors de matchs couperets en 2017, et par deux fois, les Clermontois ont réussi à battre Toulon. La première victoire était survenue en quart de finale de Champions Cup (29-9), puis lors de la finale du Top 14 (22-16). Véritablement, ces deux succès ont des airs de vengeance indirecte de plusieurs années de nette domination toulonnaise face à Clermont. En 2015 par exemple, le RCT avait été titré au nez et à la barbe de Clermont, en finale de Champions Cup (18-24). Rebelote en 2013, où les coéquipiers de Sir Jonny Wilkinson avaient vaincu l'ASM sur le score de 15 à 16. Pour les autres rivalités, Castres a longtemps été considéré comme la bête noire du Stade Toulousain et cette tendance a même été confirmée la saison dernière en demi-finale du Top 14 !

