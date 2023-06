RUGBY. Un international anglais quitte le groupe pour la Coupe du monde !

Les places pour participer à la Coupe du monde sont chères. C'est le rêve de beaucoup de joueurs. Sam Simmonds a tout simplement décidé qu'il n'irait pas.

C’est une décision qui n’est pas à prendre à la légère. Le troisième ligne international anglais Sam Simmonds a décliné l’appel du sélectionneur anglais Steve Borthwick pour rejoindre le groupe du XV de la rose afin de préparer la Coupe du monde. Ce dernier a décidé de s’exclure du groupe, car il ne se considère pas au niveau d’après les médias anglais. Une décision lourde de conséquences pour le joueur de 28 ans ne participera pas à la prochaine Coupe du monde. Le futur joueur de Montpellier souhaite se concentrer sur son déménagement dans le sud de la France, mais aussi sur la préparation de la saison 2023-2024 avec son nouveau club, le MHR. Il sera donc opérationnel pour le Top 14 pendant le Mondial. Lui, qui compte 19 sélections depuis 2017, devrait laisser sa place à un joueur très talentueux.

Une aubaine pour Zach Mercer

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Avec ce forfait surprise, le troisième ligne de Montpellier, qui évoluera à Gloucester lors du prochain exercice, Zach Mercer pourrait faire son retour au sein du XV de la Rose. Plus sélectionné depuis 2018-2019, il a été sacré champion de France en 2022 et élu meilleur joueur du Top 14 la même saison. Dans le championnat français, le troisième ligne a dévoilé son talent aux yeux de tous. Rugueux sur les plaquages, bon joueur au sol, il est rapidement venu un des joueurs iconiques du Top 14. Et comme le travail finit toujours par payer, le joueur de 25 ans devrait de nouveau enfiler la tenue blanche de l’Angleterre pour la Coupe du monde.

