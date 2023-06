RUGBY. Un futur joueur du Top 14 convoqué avec l’Angleterre pour préparer la Coupe du Monde

À l’heure où les derniers championnats désignent leurs vainqueurs, l’atmosphère de la coupe du monde prend petit à petit la place de celle des phases finales. Presque chaque semaine, une nouvelle liste de joueurs est publiée. Il n’est pas encore venu le temps de désigner les heureux élus, mais plutôt ceux qui ont la chance d’y prétendre. Ce lundi, c'est la sélection anglaise qui convoque 28 premiers joueurs.

England men's head coach Steve Borthwick has named a 28-player training squad for his first Rugby World Cup 2023 preparation camp



The squad does not include players from the four Premiership semi-finalist teams, Leicester, Northampton, Sale & Saracens#WearTheRose | @O2