Coupe du Monde. Sept pensionnaires des championnats français appelés avec l’Italie !

La liste des 46 joueurs convoqués avec la Squadra Azzurra pour préparer la coupe du monde 2023 est connu. Ils sont sept à évoluer dans les championnats français, vont-ils faire partie de l’aventure ?

Les premières listes en vue d’une coupe du monde ! Pour les joueurs, elles n'ont rien d’une garanti, mais lorsqu’un nom est inscrit dans l’une d’elles, celui qui le porte rentre dans un nouvel état d’esprit. Chacun des 46 joueurs convoqués par Kieran Crowley, le sélectionneur de l'Italie, va vouloir prouver qu’il est impossible de se passer de lui pour bien figurer lors du mondial en France. C’est le cas de six joueurs du Top 14, mais aussi d’un pensionnaire de ProD2.

🔵 #Italrugby



Il CT Kieran #Crowley ha annunciato la lista dei 46 atleti convocati per la preparazione estiva alla Coppa del Mondo, in programma in Francia il prossimo autunno

Si les convocations du maître à jouer montpelliérain, Paolo Garbisi (24 sélections) et du pilier briviste, Pietro Ceccarelli (26 sélections), apparaissaient comme évidente d’autres convocations de cadre laissé planer un doute. C’est le cas du phénomène toulousain, Ange Capuozzo (10 sélections), qui a terminé sa saison prématurément à cause d’une blessure à l'omoplate. L’Isérois de naissance est le facteur X de la sélection italienne avec qui il a déjà marqué six essais. Le dernier en date, les Français s’en souviennent, c'était lors du dernier Tournoi des Six Nations face au XV de France.

🏉 C'était certain, le plus français des italiens se devait de marquer un essai face à nous. Le petit Ange 🇮🇹 a encore frappé 👏

Il est quand même exceptionnel ce Capuozzo 👍#Rugby #ITAFRA #ITAvFRA #Italia #SixNations2023 #TOP14

L’ailier (ou centre) de l’Union Bordeaux Bègle, Federico Mori, fait sont retour en sélection italienne. Il n’avait pas était appelé pour participer au dernier Tournoi des Six Nations ni au dernier “Autumn Nations Series”. Le joueur de 22 ans ne réalise pas une grosse saison avec l’UBB, il ne compte que neuf apparitions pour trois essais. Il n’a d’ailleurs plus porté le maillot bordelais depuis le 16 décembre et la deuxième journée de Champions Cup face aux Sharks. L’annonce de son départ pour l’Aviron Bayonnais en janvier n’est surement pas étrangère à son peu de feuille de match. Si Capuozzo est un ailier de poche (178 cm pour 76 kg), Federico Mori est un ailier au physique de troisième ligne (188 cm pour 108 kg). Sa vitesse et sa puissance font de lui un terrible finisseur.

De la ProD2 vers la Coupe du Monde

Edoardo Iachizzi est un 2ème ligne de 24 ans qui évoluent en deuxième division française du côté de Vannes. Avec seulement cinq sélections, il ne jouit pas d’une grande expérience avec la Squadra Azzurra. Edoardo Iachizzi n’est même pas titulaire indiscutable avec son club, il était remplaçant lors du barrage face à Nevers et pourtant, il fait partie de la liste des 46 joueurs convoqués pour préparer la coupe du monde 2023. Son départ vers Benetton Trévise en fin de saison est sûrement l’un des facteurs qui a poussé cette convocation. La sélection italienne lui envoie ainsi un signe de confiance.

RUGBY. 6 Nations. Après Capuozzo, l'Italie veut attirer trois stars anglaises



Premiers caps en vue ?

Deux joueurs de Top 14 pourraient connaître leurs premières sélections avec l’Italie ! Martin Page-Relo avait eu lui la surprise d’être convoqué pour les deux derniers matchs du Tournoi des Six Nations 2023, mais n’avait pas eu l’occasion de porter le maillot italien. Le demi de mêlée du Stade Toulousain avait eu l’opportunité italienne grâce à son coéquipier de club Ange Capuozzo comme il le raconte lors d’une interview à ActuRugby : “ Un jour, on parlait tous les deux de tout et de rien. On aborde le sujet de ma famille, et je lui dis que comme lui, j'ai de la famille originaire d'Italie (ses grands-parents). Et il me répond : "mais t'es con ou quoi ? Pourquoi tu ne fais pas la demande pour évoluer avec l'Italie ?". Et après ça, tout s'est fait rapidement… Ange a évoqué mon cas auprès de la sélection italienne. Trois jours à peine après, le staff a pris contact avec moi. Et même pas deux semaines en suivant, je partais rejoindre la Squadra Azzurra.” Martin Page-Relo connaît donc déjà le groupe et le sélectionneur, il ne lui manque plus que sa première feuille de match.

Paolo Odogwu est né en angleterre, mais son père est d’origine italienne. Il a rejoint cette saison le Top 14 et le Stade Français en provenance des Wasps après la faillite de son club. Il a pris part à 11 rencontres avec le club parisien pour un essai. Ses qualités de vitesse pourraient bien mettre à mal les défenses lors de la prochaine coupe du monde. Cette première convocation est peut-être le début d’une belle aventure avec la Squadra Azzurra.

La préparation italienne est composée de quatre oppositions : l’Écosse (29 juillet), l’Irlande (5 août), la Roumanie (19 août) et le Japon (26 août). Pour rappel, l’Italie se trouve dans la poule du XV de France lors de la coupe du monde. Une poule A complétée par les sélections Néo-Zélandaise, Namibienne et Uruguayenne.