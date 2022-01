RUGBY. 6 Nations. Après Capuozzo, l'Italie veut attirer trois stars anglaises

Avec la retraite de plusieurs joueurs cadres, l’Italie pourrait attirer des nouveaux talents sous la tunique bleu azur.

Repérés par Kieran Crowley, ils sont trois rugbymen à faire la joie des fans de rugby anglais. Alex Lozowski, Louis Lynagh et Paolo Odogwu sont en effet dans le viseur du sélectionneur italien. Le premier est un double champion d’Europe aguerri qui est connu du Top 14. En effet, Lozowski a disputé la saison 2020-2021 sous les couleurs du MHR. À 28 ans, il pourrait connaître la sélection italienne par sa grand-mère née de l’autre côté des Alpes. Ancien international anglais, sa dernière apparition avec le XV de la Rose (5 sélections au total) remonte à 2018. La nouvelle règle de World Rugby autour du changement de nationalité sportive des joueurs pourrait permettre à l’homologue d’Owen Farrell chez les Sarries de renouer avec le jeu international. XV de France. Fickou, Vakatawa, Danty... Qui pour débuter face à l'Italie ?



Pour ce qui des deux autres, il s'agit simplement de les convaincre de jouer pour la Squadra Azzurra. Véritable feu follet des Harlequins, Louis Lynagh n’a pas été appelé par l’Angleterre. Mais la Fédération italienne reste à l’affût puisque le joueur est malgré tout éligible avec l’Australie. Pour le joueur des Wasps, Paolo Odogwu, les débats semblent moins animés. Le joueur profite d’une côte moins intéressante que les deux joueurs cités précédemment. Grâce à son père d’origine italienne, il pourrait tout de même apporter énormément au XV italien. Avec 7 essais en 12 matchs la saison dernière, l’ailier de bientôt 25 ans permettrait d’aligner un triangle arrière de grande qualité. RUGBY. 6 NATIONS. Ange Capuozzo, l'éclat de lumière dans la pénombre italienne ?

L’arrivée de l’un des joueurs à Rome serait un atout considérable pour Kieran Crowley. Au sujet de ces joueurs reconnus pour leurs talents en Outre-Manche, il s’est exprimé selon des propos recueillis par ESPN. Il dit : “Je leur ai parlé personnellement. Ils ont pris des décisions pour le moment que je respecte. Je les soutiens. Je vais rester en contact avec eux. [...] Ils jouent pour des clubs en Angleterre et s'ils se rendent soudainement disponibles pour l'Italie, comment cela affecte-t-il leur statut contractuel, qui leur donne leur gagne-pain ?” Visiblement pas intéressés pour le moment, le coach indique cependant que les “discussions restent ouvertes”.

Il explique aussi que cette course à la nouveauté et à l'éligibilité cessera grâce aux résultats prochains de l’Italie. Il déclare qu'attirer ou non ces joueurs n’est pas un point déterminant pour réaliser les objectifs prévus : “C'est une chose sur laquelle nous ne nous concentrons certainement pas et j'espère que nous pourrons, au cours des deux prochaines campagnes des Six Nations, mettre fin à ces débats grâce à nos performances”. Une réponse qui montre la confiance du sélectionneur envers son effectif actuel. S’il semble rassasié, la perspective de voir ces joueurs associés à Ioane, Minozzi et Capuozzo dans le futur reste tout de même très alléchante.