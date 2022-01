6 NATIONS. Ange Capuozzo, l'éclat de lumière dans la pénombre italienne ?

Finalement appelé par l'équipe d'Italie pour préparer le Tournoi, le Grenoblois Ange Capuozzo pourrait apporter énormément aux Transalpins durant ce 6 Nations.

Oui, le titre de notre papier pourrait paraître un brin aguicheur, beau parleur voire provocateur. Au rugby plus qu'ailleurs, un seul homme ne fait pas une équipe, qui est plus quand celui-ci n'est qu'un encore qu'un grand espoir du rugby hexagonal et n'a jamais évolué en Top 14. Pourtant, le talent que possède Ange Capuozzo paraît réellement être de ceux susceptibles de vous magnifier la plus terne des équipes. Intelligent, élégant, doté d'une technique individuelle bien au-dessus de la moyenne et d'un sens aigu du jeu, ce joueur est un vrai régal à voir évoluer sur les terrains professionnels, là où son timing, ses appuis et sa vitesse de course font également des ravages.

VIDEO. Pro D2. Avec ses cannes démoniaques, Ange Capuozzo fait taire la Rabine

Au-delà des présentations, l'équipe d'Italie pourrait donc bien avoir trouvé son arrière pour un long moment. Capuozzo vient en effet d'être appelé par la Squadra Azzura pour préparer le Tournoi et au vu de son potentiel, l'on se dit aisément que les Transalpins pourraient lui offrir un CDI illico, puisque celui-ci a désormais choisi son pays d'origine. Les Azzuri se cherchent un pendant au talentueux Matteo Minozzi, finalement très peu disponible pour son pays, vous dîtes ? Ils pourraient avoir trouvé mieux, plus jeune et encore plus insaisissable. Et franchement, au milieu d'une ligne où trustent déjà Monty Ioane, Paolo Garbisi ou Federico Mori, les 3/4 italiens pourraient avoir une belle gueule durant le Tournoi, avec l'ange grenoblois à l'arrière comme cerise sur le gâteau.

Dans les pas de Jaminet ?

Car finalement, pour ceux qui le suivent de près, la seule interrogation sera de savoir si le joueur du FCG saura franchir l'immense pallier qui sépare la ProD2 du niveau international. Pour se rassurer, l'on se dira néanmoins que l'Italie sera probablement moins intransigeante que ne l'aurait été la France avec ses performances et qu'avant lui, tout récemment, Melvyn Jaminet l'a franchi avec brio. L'an passé, l'arrière de l'USAP avait brillé en Australie alors même qu'il n'avait jamais connu la première division française. Capuozzo, Jaminet, même combat ? Rappellons qu'en 2020/2021, c'est le Tricolore qui avait été élu meilleur joueur de ProD2, en devançant de peu l'ancien All Black Francis Saili. Et que non loin derrière eux, il aurait été tout sauf usurpé si Capuozzo s'était mêlé à la lutte pour le titre honorifique décerné lors de la Nuit du Rugby.

CLASSEMENT PRO D2. Un immense Ange Capuozzo porte Grenoble vers un précieux succès à Bayonne [VIDEO]

Le prodige grenoblois sortait alors d'une saison à 10 essais en 21 matchs et avait affolé toutes les défenses de l'antichambre du Top 14 à chaque sortie. Après quelques pépins et malgré un club à la peine cette année, Ange confirme à nouveau qu'il existe un FCG avec et sans lui. Pas plus tard que semaine passée, lors du plus gros exploit de la saison grenobloise sur la pelouse de Bayonne (35 à 37), l'arrière aux jambes de feu inscrivait un doublé et était le grand artisan de cette victoire chez un cador. Quand on vous dit que le Stade Toulousain n'en n'a pas fait sa priorité pour rien et que l'Italie tient, là, un joyau...