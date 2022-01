CLASSEMENT PRO D2. Un immense Ange Capuozzo porte Grenoble vers un précieux succès à Bayonne [VIDEO]

La 18e journée de Pro D2 a vu Grenoble s'imposer sur la pelouse de Bayonne après un match spectaculaire. La fin de saison s'annonce tendue.

On a vu des très belles opérations lors de la 18e journée de Pro D2 avec notamment le match nul de Bourg-en-Bresse sur la pelouse de Montauban. Mais le plus gros coup du week-end est à mettre au crédit de Grenoble sur la pelouse de Bayonne. Les Isérois n'avaient remporté que deux de leurs neufs derniers matchs avant ce déplacement en terre basque. On ne donnait donc pas cher de leur peau face à des Bayonnais qui trustent les premières places du classement depuis de longues semaines. Mais la vérité du terrain est la seule qui compte. Aux doublés de Duhau et Ulugia, les visiteurs ont répondu par quatre essais également. Ange Capuozzo a été une fois de plus déterminant avec deux réalisations tout comme Romain Barthélémy. L'ancien joueur de l'Aviron, né à côté de Grenoble, a été précieux au pied avec un drop à la 73e mais surtout une pénalité à la 80e pour donner la victoire aux siens.



Au classement, le FCG remonte à la 12e place et se donne un peu d'air sur la zone rouge. Mais avec seulement quatre longueurs d'avance sur la 15e place, il ne faudra pas se relâcher. Côté bayonnais, ce revers à la maison voit les deux premiers du classement, Oyonnax et Mont-de-Marsan, se détacher.

Les résultats de la 18e journée de Pro D2 :

Aix 27 - 20 Colomiers

Aurillac 22 - 20 Béziers

Rouen 3 - 24 Carcassonne

Oyonnax 19 - 8 Nevers

Mont-de-Marsan 33 - 6 Narbonne

Montauban 27 - 27 Bourg-en-Bresse

Bayonne 35 - 3 Grenoble

Le classement de Pro D2 :