XV de France. Fickou, Vakatawa, Danty... Qui pour débuter face à l'Italie ?

Tandis que le tournoi des 6 Nations approche à grands pas, la question autour de la paire de centre qui débutera face à l'Italie fait débat.

17 jours : c'est le temps qu'il nous faut encore attendre avant de voir les Bleus entamer ce Tournoi des 6 Nations 2022. Une compétition qui sera, comme chaque année, très relevée et où aucune équipe ne semble se détacher des autres. La France reste néanmoins l'une des nations favorites, grâce notamment à sa bonne forme actuelle, ainsi qu'à ses joueurs tous aussi talentueux les uns que les autres. Si bien que Fabien Galthié devra effectuer des choix très compliqués quant à sa composition d'équipe, tant certains postes regorgent d'éléments forts. C'est notamment le cas du poste de centre.

Car entre Gaël Fickou, Virimi Vakatawa, Jonathan Danty ou encore Damian Penaud, il y a de quoi faire ! Sans oublier les blessés Arthur Vincent et Pierre-Louis Barassi, ainsi que les jeunes Tani Vili, Yoram Moefana et Jules Favre. Bien évidemment, le choix lors de ce tournoi se fera certainement entre les deux Racingmen, le néo-Rochelais, ainsi qu'éventuellement le Clermontois Damian Penaud. Mais alors, qui pour débuter face à l'Italie ?

Penaud, plus un ailier pour Galthié ?

Très tranchant au poste de centre cette saison avec l'ASM (5 titularisations, 2 essais inscrits), Damian Penaud est plus qu'une option de dépannage à ce poste. Aussi rapide que puissant, Damian pue le rugby : on l'a par ailleurs vu s'améliorer en défense, un point qu'on lui reprochait souvent par le passé. Ce dernier sera même amené à occuper de plus en plus ce rôle en club, si la situation de Moala ne s'arrange pas. Mais voilà, sous l'ère Galthié, le joueur de l'ASM n'a jamais été utilisé en centre. Indispensable à l'aile, le Clermontois sera certainement reconduit à ce poste lors du tournoi. À moins qu'avec le retour en force de Teddy Thomas, le sélectionneur ne souhaite tenter l'expérience de Penaud au centre ? Rien n'est moins sûr, et cette option reste, pour le moment, très peu probable. Surtout lorsque l'on connaît les autres possibilités au centre.

Fickou, Vakatawa, Danty : à la fin, il n'en restera que deux

L'hésitation principale concernant ce poste réside assurément ici : qui de ces trois centres débutera face à l'Italie ? Si Gaël Fickou semble le titulaire indiscutable au poste (d'autant que la présence de Thomas, Villière et Penaud condamne une possible titularisation de Fickou à l'aile), la donne semble différente pour les deux autres. Car si pendant un temps, Vakatawa était considéré comme l'un des meilleurs centres au monde, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Freiné par de nombreuses blessures, Vakatawa reste néanmoins l'une des meilleures armes offensives des Bleus, capable de changer le cours d'une rencontre. De plus, le fait qu'il évolue désormais dans le même club de Fickou lui offre également une petite longueur d'avance sur Danty. Rappelons en revanche que Vakatawa n'a plus joué avec le XV de France depuis le 26 mars 2021, face à l'Écosse.

Top 14. Mais où est passée la magie de Virimi Vakatawa, aka l'ancien meilleur centre du monde ?Néanmoins, il ne faut pas enterrer le Rochelais si rapidement. Appelé lors de la tournée d'été, ainsi que lors de celle de novembre, l'ancien Parisien a parfaitement tenu son rôle. Très robuste, Danty est un véritable point d'ancrage offensivement. On l'a notamment vu à l'œuvre face aux Blacks, mais également en Australie. Costaud en attaque certes, mais aussi très fiable en défense : en bref, un premier centre qui pourrait tout à fait convenir au jeu des Bleus, et qui sera certainement encore utilisé lors de ce tournoi. À voir s'il débutera, ou bien s'il rentrera afin d'apporter tout son punch en fin de match.

Si rien n’a encore été annoncé, il semblerait néanmoins que la composition de la paire de centres se joue entre ces trois joueurs-là. Cette grosse concurrence au centre va en revanche certainement condamner l’association Jalibert-Ntamack durant ce tournoi, en tout cas dans l’optique de débuter une rencontre. À voir si en cours de match, le sélectionneur décide de décaler le Toulousain au centre.

