XV de France. Le replacement de Penaud au centre : une option crédible pour Galthié ?

La blessure d’Arthur Vincent vient soulever une question, qui pour le remplacer au poste de centre chez les Bleus ? Damian Penaud peut-il devenir un candidat ?

XV DE FRANCE. Vincent blessé, un boulevard pour Danty au centre ?À seulement 22 ans, Arthur Vincent s’était fait sa place dans la rotation au poste de centre en équipe de France. Sa polyvalence au poste d’ailier ou de centre, ainsi que sa débauche d’énergie sur le terrain, avait fait de lui un remplaçant de luxe, voire mieux. Il débutera les deux premières rencontres du tournoi des 6 Nations 2021 en tant que titulaire pour pallier l’absence de Virimi Vakatawa. Il fit même glisser Fickou à l’aile pour le dernier match face aux Écossais pour prendre place au centre de l’attaque en association avec le Racingman Vakatawa. La tournée d’Australie fut la confirmation des espoirs placés en lui. Titulaire lors des trois tests, il sera exemplaire sur chaque sortie. Malheureusement pour lui, lors de la 5ᵉ journée de TOP 14, il se blesse sérieusement au genou. Le verdict tombe, rupture des ligaments croisés. Il sera absent 6 à 8 mois et ne participera donc pas à la tournée de novembre, ni au tournoi des 6 Nations 2022. Qui pour le remplacer pour les prochains mois à venir ? En plus de lui, le staff tricolore avait convoqué 3 autres centres pour la tournée en Océanie. Le Lyonnais Pierre-Louis Barassi, le Rochelais Jonathan Danty ainsi que le jeune clermontois Tani Vili qui ne cesse d’impressionner avec Clermont. Mais il semblerait qu’un invité surprise pourrait pointer le bout de son nez. Depuis 3 semaines, l’ASM en pénurie de trois-quarts centre, a repositionné l’international Damian Penaud. Un choix qui s’avère intéressant, puisque le Clermontois enchaîne les belles performances et semble s’être bien acclimaté au centre de l’attaque auvergnate. Assez pour devenir un sérieux candidat au poste chez les Bleus ?

Arthur Vincent, trois-quarts centre de formation, peut couvrir avec brio le poste d’ailier. Depuis le début d’année, il avait d’ailleurs disputé 3 rencontres en tant qu’ailier titulaire avec le MHR contre 1 seule au centre. Un repositionnement en ailier, cela colle parfaitement avec la carrière de Damian Penaud. Lui qui avait commencé sa carrière au centre de l’attaque clermontoise, s’était vu décalé au poste d’ailier il y a quelques années. À l’aile, il n’y a pas de doute, Penaud est l’un des meilleurs à son poste en France. Il ne compte d’ailleurs pas moins de 10 essais sur la scène internationale. En revanche, cela faisait 2 ans que nous n’avions pas vu l’Auvergnat au poste de centre. L’ASM ayant une infirmerie bien remplie à ce poste, a choisi de titulariser Damian Penaud en numéro 13 pour le déplacement à Toulouse. Ce soir-là, Penaud s’était régalé dans la défense toulousaine et avait montré qu’il avait de beaux restes à ce poste. Une performance qui a séduit le staff clermontois puisqu’il reste aligné au centre depuis cette rencontre. Il l’a démontré, même après plusieurs années sans jouer à son poste de formation, il peut couvrir le poste et d’une très belle manière. Une polyvalence qui lui rajoute un plus face à ses concurrents et qui n’est pas sans rappeler celle de Vincent.