XV DE FRANCE. Vincent blessé, un boulevard pour Danty au centre ?

Le troisième centre chez les Bleus Arthur Vincent s'est gravement blessé la semaine dernière. Un malheur qui pourrait profiter à ses concurrents.

C'est bien connu, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Un adage qui s'applique en particulier dans le monde du sport professionnel, et du rugby plus précisément. La grave blessure d'Arthur Vincent (22 ans, 11 sélections) va donc forcément profiter à ses concurrents, dans l'optique de se faire une place dans le XV de France. Numéro trois dans la hiérarchie derrière Fickou et Vakatawa, Vincent était plus qu'un simple remplaçant : capable de tenir la baraque dans des matchs chauds, Galthié n'hésitait jamais à l'aligner pour décaler Fickou à l'aile. Son absence va donc peser, et le sélectionneur français devra trouver une solution de remplacement, et vite. Heureusement pour nous, la tournée en Australie cet été a démontré l'énorme réservoir de (très) bons joueurs que Galthié a à sa disposition ! Qui donc pour remplacer Vincent pendant son absence ? Un nom semble ressortir...

Top 14. La tuile pour Arthur Vincent : il manquera les prochains rendez-vous avec les Bleus !

Danty, la solution évidente

L'histoire d'amour entre Jonathan Danty et l'équipe de France n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Souvent boudé par les différents sélectionneurs, le Parisien est finalement retenu pour la première fois en 2016, par Guy Novès. Pas convaincant, ce dernier ne durera pas sous le maillot du XV de France, avant de revenir en forme à l'automne 2020. Comptant désormais 8 sélections, le joueur de 28 ans est aujourd'hui l'un des meilleurs centres français ! Sa puissance et sa vision du jeu sont des atouts sur lesquels Galthié peut s'appuyer. Des qualités qui doivent d'ailleurs certainement manquer à son ancien club, le Stade Français. Ses performances lors de la tournée en Australie en juillet confirment cette tendance, lui qui a été l'un des meilleurs tricolores (avec Arthur Vincent d'ailleurs) durant ces tests. Un véritable soldat donc, aussi à l'aise défensivement qu'offensivement. Il sera certainement le remplaçant du jeune montpelliérain durant son absence, d'autant plus que Pierre-Louis Barassi est également forfait pour la tournée d'automne. XV DE FRANCE. Vincent - Danty : une alternative plus que crédible dans le XV de départ ?



Moefana, Hériteau : les autres options de Galthié

Si l'on met de côté "Fatou", qui pourrait remplacer Vincent au centre de l'attaque des Bleus ? Plusieurs choix s'offrent au staff du XV de France. Tout d'abord, le Bordelais Moefana (21 ans, 2 sélections) et le Toulonnais Hériteau (27 ans, 1 sélection) semblent aptes à pouvoir remplir ce rôle. Performants en club, ces deux centres ont déjà eu la chance de connaître une cap sous le maillot tricolore lors de la saison dernière. Si cette saison, la situation actuelle fait que Julien Hériteau est moins en vue, Yoram Moefana peut quant à lui largement postuler. Pouvant également jouer à l'aile, le natif de Wallis-et-Futuna plaît beaucoup à Galthié, grâce notamment à son profil atypique. À voir si cela suffit pour lui donner une chance cet automne.

Penaud, Ntamack : vers un repositionnement ?

Et si Fabien Galthié nous surprenait totalement en préférant un joueur moins habitué à ce poste ? En effet, les dernières prestations de Damian Penaud avec Clermont au centre peuvent faire réfléchir ! Lui qui n'avait plus occupé ce poste depuis des années, s'est parfaitement débrouillé face à Toulouse, puis face au Racing la semaine qui a suivi. Très véloce, son profil ne colle en revanche pas avec celui d'Arthur Vincent ou encore de Danty, qui eux sont plus des premiers centres. Toujours est-il que d'avoir Penaud au centre ajouterait de la vitesse à une ligne d'attaque déjà bien fourni à ce sujet. Un replacement qui pourrait aussi laisser la place à de jeunes ailiers de faire leurs preuves, comme par exemple Lebel ou Taofifenua ! Tout pourrait dépendre du profil des centres adverses, et des éventuelles blessures au poste. Néanmoins, cette option n'est pas à jeter totalement.

Si replacer un ailier au centre n'est pas à écarter, Fabien Galthié pourrait-il décider d'aligner un deuxième ouvreur au poste de premier centre ? En effet, et avec la règle 50/22 mise en place cet été, cela se tient parfaitement ! Et bien entendu, si l'on parle de demi d'ouverture repositionné en 12, vous savez tous de qui je parle... Ayant déjà joué au centre avec le Stade Toulousain, Romain Ntamack ne sera pas perdu à ce poste de premier centre. Une option qui permettrait d'aérer le jeu, mais également de pouvoir (enfin) aligner Matthieu Jalibert et Ntamack ensemble ! Labit n'avait d'ailleurs pas écarté l'idée cette année. Malheureusement pour les fervents fans des 5/8, cela semble peu probable que le sélectionneur français choisisse cette composition. En effet, le Toulousain ne joue quasiment plus à ce poste, et la présence d'autres très bons centres de métier en équipe de France confirme que cette option n'a que très peu de chances de voir le jour.

RUGBY. Règle 50/22 : vers la multiplication des ''5/8'' dans un avenir proche ?Un casse-tête donc pour Galthié et son staff, qui seront certainement à l'affût des prochaines performances de ces derniers avec leur club, afin de savoir qui pourra remplacer Arthur Vincent.