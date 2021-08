RUGBY. Règle 50/22 : vers la multiplication des ''5/8'' dans un avenir proche ?

Depuis la mise en place de la règle 50/22, de nombreuses interrogations tactiques viennent s’inviter dans les têtes des entraîneurs. L’une d’entre elles se porterait sur le choix du profil des 3⁄4 centres.

Ce n’est plus un secret pour personne, le rugby adore se renouveler chaque été : modifier ses règles, en enlever puis les rajouter. L’un des principaux changements estivaux est la venue de la règle 50/22. Bref rappel : l’équipe qui botte indirectement en touche dans les 22 mètres adverses lorsqu’elle se trouve dans sa moitié de terrain, ou depuis ses propres 22 mètres indirectement toujours dans le camp adverse récupère le lancer. Un changement majeur donc qui devra forcer les coachs à mettre en place un troisième rideau plus dense pour éviter d’être cloué dans son camp. Mais ce ne sera vraisemblablement pas le seul ajustement tactique qu'entraîne cette règle. Inspirée du rugby à XIII, la règle du 50:22 sera appliquée au niveau mondial dès le 1er aoûtEn effet, l’avantage de pouvoir obtenir des lancers en touche chez son adversaire pourrait pousser les joueurs à vouloir occuper bien plus le terrain qu’auparavant afin d’avoir la mainmise sur le match. Les équipes performantes en conquête voudront sûrement enchaîner les ballons portés pour aller à dame. Mais d’un autre côté, le fait de décrocher les ailiers dans le fond du terrain pourrait également permettre aux équipes d’écarter rapidement les ballons sur la largeur afin de trouver un décalage. Vite trouver les espaces afin de profiter du surnombre. Et dans les deux cas de figures, une option semble se détacher des autres : un 5/8 au poste de premier centre. Autrement dit, un joueur qui tient un rôle hybride, entre demi d’ouverture et trois quarts centre.



Un poste qui vient du XIII (cela tombe bien la règle 50/22 aussi) et qui pourrait être de plus en plus décisif. Déjà utilisé par quelques entraîneurs, et notamment par Eddie Jones avec la paire Georges Ford et Owen Farrell, ce concept date de la fin des années 90, où le premier jour a occupé ce rôle était Mike Catt. Depuis, beaucoup de joueurs incroyables comme Luke McAllister, Toby Flood ou encore Dan Carter avec les Crusaders ont occupé ce rôle. Cette option permet d’avoir un jeu plus aéré, qui permet de faire vivre le ballon plus rapidement sur les extérieurs. Associer un demi d’ouverture distributeur avec un autre bien plus offensif pourrait créer beaucoup d’incertitude au milieu du terrain. Il permet aussi bien de soulager l’ouvreur dans l’animation offensive que dans l’occupation. Des caractéristiques parfaites pour s’adapter aux nouvelles règles ! Associer Matthieu Jalibert avec Romain Ntamack en n°12 : l'idylle de la tentationSi pendant longtemps, la France a été privée d’élément ayant ce profil, il semble désormais qu’un joueur en particulier remplisse ces conditions : 3⁄4 centre lors du championnat du monde des moins de 20 ans en 2018 avec les résultats que l’on connaît, Romain Ntamack semble être l’un des plus aptes à remplir ce rôle. Parfois utilisé comme tel avec le Stade Toulousain, son association avec Matthieu Jalibert en équipe de France pourrait, quant à elle, ravir les fans de rugby. Solution miracle donc ? Rien n’est moins sûr, car selon le joueur utilisé en tant que premier centre, une perte de densité importante pourrait se faire ressentir au milieu du terrain, et donc mettre en difficulté l’équipe qui s’en sert. XV de France. Matthieu Jalibert a-t-il relégué Ntamack au rang d'outsider pour le poste d'ouvreur ?