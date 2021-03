Associer Matthieu Jalibert avec Romain Ntamack en n°12 : l'idylle de la tentation.

Très prometteuse sur le papier, l'association des deux gros talents tricolores donne envie. Mais est-elle viable sportivement ?

“Je n’ai pas envie de prouver que je suis meilleur que Ntamack ou Carbonel. J’ai juste envie de montrer que je suis capable d’être bon dans un collectif.” Les mots sont signés Matthieu Jalibert, lâchés dans les colonnes du Midi Olympique juste avant le début du Tournoi des 6 Nations. Une citation pas vraiment anodine, à replacer dans son contexte. Depuis le début de sa carrière, le Bordelais est sans cesse comparé, mis en concurrence avec deux autres ouvreurs de sa génération. Deux champions du monde U20, qui évoluent dans deux des clubs les plus populaires de l’Hexagone : le Stade Toulousain pour Romain Ntamack, le RC Toulon pour Louis Carbonel.

Voilà pour le contexte, donc. Et dans un sport collectif où les talents individuels sont sans cesse mis en avant par des médias prompts à doper les égos, il faut voir dans cette décla’ un certain ras-le-bol, plus qu’une volonté manifeste de se mettre en avant. Reste les faits. Le sportif.