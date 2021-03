XV de France. Matthieu Jalibert a-t-il relégué Ntamack au rang d'outsider pour le poste d'ouvreur ?

Matthieu Jalibert s’est installé comme le numéro 10 du XV de France depuis le début du tournoi. De quoi conforter une place de titulaire et laisser Ntamack sur le banc ?

Matthieu Jalibert, 22 ans, s’est installé comme le numéro 10 du XV de France depuis le début du tournoi. La blessure de Ntamack avant le tournoi, a laissé le champ libre au Bordelais pour s’exprimer. Et il l’a fait plutôt bien, avec de solides prestations lors des trois derniers matchs. De quoi lui conforter une place de titulaire au sein du groupe France ? ''Je n’ai pas envie de prouver que je suis meilleur que Ntamack ou Carbonel'', lance JalibertDepuis sa prise de fonction, le sélectionneur Fabien Galthié a installé Romain Ntamack au poste de numéro 10. Une place indiscutable qui avait fait de Jalibert son fantôme. Mais à l’aube du Tournoi des 6 nations, l’ouvreur toulousain se fracture la mâchoire. Son indisponibilité de deux mois l’empêche donc de démarrer la compétition. Par conséquent, c’est Matthieu Jalibert, son remplaçant habituel, qui prend le rôle de titulaire. En forme avec son club de l’UBB depuis le début de la saison, 147 points inscrits en 11 feuilles de matchs en Top 14, c’est lui qui avait la lourde tâche de mener le jeu du XV de France. Et c’est chose réussie. 6 Nations 2021. Jalibert, Baille et Fickou plébiscités dans l'équipe type de la 4e journéeLors du premier match du tournoi face à l’Italie, il réalise un match complet. Un sans-faute face aux perches et une très belle percée au milieu du terrain qui mènera à l’essai de Thomas. Face à l’Irlande, Jalibert est logiquement reconduit en numéro 10. Même si sa réussite face aux perches n’est pas parfaite (2/5), sa gestion du jeu est impeccable, et il est notamment déterminant sur les deux essais tricolores. Ntamack ou Jalibert, qui titulariser face à l'Angleterre ? L'avis de la Rédac'Pour préparer l’Angleterre, Ntamack retrouve le groupe France, après avoir fait son retour en Top 14 une semaine avant. Le débat est alors lancé pour savoir qui prendra la place de titulaire. Mais privilégiant le rythme et la continuité, Fabien Galthié met fin au débat en titularisant de nouveau le Bordelais aux manettes des lignes arrière. Et Jalibert relève une fois encore le challenge, avec un match plus que solide. Déterminant au pied, avec notamment un 100% face aux perches et une jolie inspiration sur l’essai de Penaud. Sur un petit jeu au pied de Dupont, à la 28e, une « bourde » vient légèrement tâcher son excellente prestation, lorsqu’il se décide, trop tard, de plonger sur le ballon. Ce qui aurait permis à l’équipe de France de compter 5 points d’avance. Malgré la défaite, Jalibert a marqué les esprits et NTK, lui, ne sera même pas rentré sur le terrain.

Interrogé par le Midi Olympique sur sa titularisation, Jalibert a répondu : « Quand on a la chance d’être sur la pelouse et de jouer, on donne tout et on ne se soucie de rien d’autres. Quand on est là, on donne tout pour l’équipe de France ». Une parole de reconnaissance. Et quelques questions plus tard, lorsque le journaliste du Midol lui demande si l’objectif principal est de remporter le tournoi, après un Grand Chelem abandonné, Jalibert répond en conquérant : « On a perdu la bataille, mais pas la guerre ». Une réponse de champion qui n’abandonne pas malgré l’échec. En tout cas, ça a dû certainement faire plaisir aux supporters du XV de France, qui peuvent compter sur Matthieu Jalibert pour mener le jeu français. Rendez-vous jeudi pour savoir qui, entre Jalibert et Ntamack, débutera la rencontre pour ce match décisif contre le Pays de Galles, et maintenir l'espoir de remporter le Tournoi.