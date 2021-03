Ntamack ou Jalibert, qui titulariser face à l'Angleterre ? L'avis de la Rédac'

Avec le retour de Romain Ntamack chez les Bleus, la place de Matthieu Jalibert est menacée. Mais faut-il titulariser le Toulousain face à l'Angleterre ?

Clément :

Matthieu Jalibert est-il condamné à être le side-kick de Romain Ntamack tout au long de sa carrière ? Le Sam de Frodon, le Ron de Harry, le Sam Wilson de Captain America ? On en jurerait, tant le Toulousain prend de la place depuis le début de l'ère Galthié. Médiatiquement, d'abord. Sportivement, ensuite. A peine de retour en club suite à sa fracture de la mâchoire, Ntamack retrouve Marcoussis, et postule à une place de titulaire sur la pelouse de Twickenham. Dans un autre contexte, pas de problème : le champion du monde U20 est déjà plus ou moins installé, et son entente avec Antoine Dupont est un vrai plus.



Seulement, les Bleus se sont imposés à deux reprises à l'extérieur avec un Jalibert sobre, mais pas dépassé. La continuité, si chère à Fabien Galthié, voudrait donc que Jalibert soit aligné d'entrée, et assume son nouveau statut. Attention, tout de même, à ne pas se "cacher" en défense, comme ce fut parfois le cas en Italie. Si Ntamack doit revenir dans le XV de départ (et il reviendra !), la transition peut se faire en douceur. Sans oublier qu'un RNT en sortie du banc, à vingt minutes de la fin, serait un vrai atout face à l'Angleterre.

Louis :

Matthieu Jalibert semble tenir la corde. Si Romain Ntamack s'est imposé ces derniers mois comme le numéro un au poste dans la tête de Fabien Galthié, le voir propulsé titulaire face aux Anglais semble prématuré. Déjà, car il revient d'une grosse blessure qui l'a éloigné des terrains durant plusieurs semaines. Malgré son retour face à Brive, il sera en manque criant de rythme, et l'aligner d'entrée pour un match international ne semble être l'idéal. Et surtout, car Matthieu Jalibert a prouvé qu'il était bien plus qu'un simple remplaçant de l'ouvreur toulousain. Il a parfaitement assuré l'intérim lors de l'absence de ce dernier et pourrait à court terme rebattre les cartes. Le voir titulaire contre l'Angleterre ne serait pas étonnant loin de là.

Théophane :

Jalibert s’est installé, en l’absence de Romain Ntamack, comme le meneur de jeu de l’équipe de France, depuis le début du Tournoi. Il a très bien rempli son rôle en tant qu’animateur de l’attaque française. Que ce soit avec son club de l’UBB ou en Bleu, il montre de vrais atouts offensifs avec une très bonne vision du jeu, et une excellente réussite face aux perches, comme ce week-end face à Pau. Il enchaine les matchs et les bonnes prestations, de quoi le mettre en confiance, à quelques jours du crunch. Une titularisation pour lui ce week-end le motiverait davantage.

Tandis que Ntamack, même s’il est l’habituel numéro 10 de l’équipe de France, revient de deux mois sans jouer, pour cause de blessure (fracture de la mâchoire). Il est donc encore en manque de rythme, comme on a pu le constater ce week-end face à Brive, où il a été moyen. Par conséquent, il vaut mieux privilégier la continuité et le rythme avec un Jalibert en grande forme. Surtout quand on joue contre l’Angleterre, qui a pour habitude d’imposer son jeu et sa vitesse.

Oussama :

Même Fabien Galthié dans L'Équipe hésite entre Jalibert et Ntamack. Ce qui est assez normal quand tu n'as que 2 ouvreurs dans un groupe. Derrière ce débat entre Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, il y a une vraie guerre autour de la Garonne. Un peu comme les Français qui détestent les Anglais, personne ne sait aujourd'hui pourquoi Bordeaux et Toulouse ne s'apprécient guère hormis les pulls sur les épaules et les Vespa à tout va. Plus sérieusement, ce match est clairement destiné à Matthieu Jalibert et qui sommes-nous pour empêcher un enfant fan de Mickey d'aller à Disneyland ? Il aura en face son joueur préféré : Owen Farrell. Owen Farrell aura en face de lui le joueur qui a appelé son chien par son prénom, et qui aime ça ? Pas de débat : Matthieu Jalibert titulaire surtout avec le peu de jeu dans les jambes de Romain Ntamack. Son retour face à Brive était timide. C'est le débat perpétuel chez les amateurs : doit-on faire jouer la star quoi qu'il arrive ? Je pense que oui et c'est bien pour cela que Mohamed Haouas est présent.

Théo :

Pour moi la question ne se pose pas, conformément à la logique sportive et la forme actuelle des deux joueurs. Matthieu Jalibert n’a pas été fantastique lors des 2 premiers matchs du Tournoi, mais il a été propre et capable d’un exploit personnel à chaque fois que ce soit contre l’Italie ou l’Irlande. Surtout, la France s’est imposée lors de ces 2 rencontres avec le Bordelais à la baguette... De son côté, Ntamack revient à peine de 7 semaines de blessure, et quand bien même son talent supérieur n’est plus à démontrer, son retour contre Brive la semaine passée n’a pas été des plus transcendants, loin de là. À mon sens, et même si NTK était le 10 des Bleus l’année passée, il n’aurait même été pas été usurpé de redonner une chance à Louis Carbonel sur le banc face à l’Angleterre, auteur de 20 points et d’un 7/7 au pied contre le Racing la semaine passée quand le Toulousain a lui été en difficulté dans l’exercice.



Selon moi, au vu du contexte, Matthieu Jalibert doit donc débuter à l’ouverture contre l’Angleterre ce samedi, il n’y a presque pas débat. Cela suivrait la logique de la continuité si chère à Fabien Galthié. D’autant que le Girondin a également été excellent la semaine dernière avec Bordeaux contre Pau (bien qu’aligné en 15) et qu’il connaît désormais Twickenham pour y avoir disputé la finale de l’Autumn Cup Nations en décembre, où il fut d’ailleurs à son aise. Bouthier ou Ntamack sur le banc ? Probablement les deux, puisque la France devrait se déplacer à Londres avec 5 avants et 3 trois-quarts comme « finisseurs ».

Thibault :

Titulariser Romain Ntamack samedi à Twickenham ce serait faire un cadeau bien trop beau aux Anglais. Qui se souvient ici, ou plutôt, est-ce quelqu'un a oublié le caramel dévastateur de Courtney Lawes sur Jules Plisson ? Ce jour-là en 2015, le Parisien avait été éparpillé façon puzzle par le deuxième ligne anglais, coutumier du fait. Alors oui, Lawes est forfait. Mais ne pensez pas une minute que les hommes d'Eddie Jones n'ont pas le Toulousain dans le viseur. Ce dernier revient d'une double fracture de la mâchoire. Et si tous les voyants sont au vert et qu'il a expliqué ne pas avoir d'appréhension par rapport au plaquage, l'intensité que vont proposer les Anglais sera bien supérieure à celle des Brivistes samedi dernier. Un match de reprise pour Ntamack après deux mois sans jouer où n'a pas été spectaculaire. Il avait certes ciblé ce Crunch pour faire son retour, mais il manque de temps de jeu, surtout à ce niveau. La rencontre est capitale il a sans doute plus à amener aux Bleus comme remplaçant que comme titulaire. D'ailleurs, comme il ne faudrait pas non plus que les Anglais nous cassent Jalibert en vue de 2023, pourquoi ne pas donner sa chance à un autre grand espoir au poste d'ouvreur comme François Trinh-Duc ou Lionel Beauxis, que Jacques Brunel avait ressorti du placard en 2018 pour le Tournoi à la surprise générale.