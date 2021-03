6 Nations 2021. Jalibert, Baille et Fickou plébiscités dans l'équipe type de la 4e journée

Malgré la défaite en Angleterre, plusieurs joueurs du XV de France ont reçu les honneurs de la presse suite à la 4e journée du Tournoi des 6 Nations.

Planet Rugby :

Williams (PdG)

Watson (Ang) - North (Pays de Galles) - Farrell (Ang) - Adams (PdG)

Jalibert (Fra) - Dupont (Fra)

Curry (Ang) - Vunipola (Ang) - Beirne (Irl)

Itoje (Ang) - Taofifenua (Fra)

Furlong (Irl) - Cowan-Dickie (Ang) - Baille (Fra)

Rugby World :

Malins (Ang)

Watson (Ang) - Fickou (Fra) - Farrell (Ang) - Rees-Zammit (PdG)

Jalibert (Fra) - Youngs (Ang)

Curry (Ang) - Alldritt (Fra) - Beirne (Irl)

Itoje (Ang) - Henderson (Irl)

Furlong (Irl) - Owens (PdG) - Baille (Fra)

Midi Olympique

Hogg (Éco)

Watson (Ang) - Henshaw (Irl) - Farrell (Ang) - Rees-Zammit (PdG)

Jalibert (Fra) - Youngs (Ang)

Beirne (Irl) - Faletau (PdG) - Navidi (PdG)

Itoje (Ang) - Henderson (Irl)

Furlong (Irl) - Owens (PdG) - Baille (Fra)

SkySports :

Hogg (Écosse)

Watson (Ang) - North (Pays de Galles) - Fickou (Fra) - Rees-Zammit (PdG)

Jalibert (Fra) - Youngs (Ang)

Curry (Ang) - Faletau (PdG) - Beirne (Irl)

Itoje (Ang) - Ryan (Irl)

Furlong (Irl) - Owens (PdG) - Baille (Fra)

Ruck :

Hogg (Écosse)

Watson (Ang) - Slade (Ang) - Henshaw (Irl) - Rees-Zammit (PdG)

Sexton (Irl) - Dupont (Fra)

Curry (Ang) - Faletau (PdG) - Navidi (PdG)

Ewels (Ang) - Henderson (Irl)

Furlong (Irl) - Owens (PdG) - Vunipola (Ang)

Une fois n'est pas coutume, Antoine Dupont n'a pas fait l'unanimité au sein de l'équipe type de la 4e journée du Tournoi des 6 Nations contrairement à son compère de la charnière Jalibert. Nous lui consacrerons un article en vue du match contre le Pays de Galles. Le Toulousain n'a pas été à son meilleur niveau et a commis quelques erreurs comme cet en-avant en fin de partie. Mais pour Planet Rugby, il a tout de même été au-dessus de la concurrence à son poste. Ruck rappelle qu'il a inscrit le premier essai de la partie après seulement 65 secondes ! Il a parfaitement fait le lien entre les avants et les 3/4. Dire qu'il n'a que 24 ans nous laisse penser que ses meilleures années sont encore à venir. Pour la presse étrangère, un autre arrière a tiré son épingle du jeu face aux Anglais : le centre Gaël Fickou. Il n'a pas lésiné sur les efforts en défense avec 13 plaquages et joué un rôle essentiel sur l'essai de Penaud. Une réalisation que Rugby World estime être la plus belle du Tournoi jusqu'à maintenant. 6 Nations 2021. Romain Jalibert, Alldritt sans cocard : toutes les notes des BleusDevant, une seule mention pour Romain Taofifénua, mais quel match pour le Toulonnais ! Nous lui consacrerons également un article tant le deuxième ligne a parfaitement su répondre aux attentes suite au forfait de Bernard Le Roux. "Le joueur de 30 ans s'est donné en défense, avec 10 plaquages, et il a su imposer sa présence dans les rucks avec de précieux grattages", note Planet Rugby. Lors de ce match de costauds, Tao a été à la pointe du combat. Pour son excellent match en mêlée face à Mako Vunipola, sans oublier ses 8 plaquages, le Toulousain Baille a été largement plébiscité par la presse.