6 Nations 2021. Romain Jalibert, Alldritt sans cocard : toutes les notes des Bleus

Ce samedi, les Bleus se sont inclinés face aux Anglais mais on vous donne quand même de belles notes.

Ses courses de soutien en criant "TOTOOO". Depuis hier je ne fais que ça dans la rue.

Les années passent et ne changent pas pour Julien Marchand qui a décidé de devenir la référence à son poste.

Mohamed Haouas : 7/10

Haouas a encore une fois de plus montré qu'un pilier peut courir. C'est une évolution pour le rugby mais un recul pour les joueurs à son même poste. Il a rebattu les cartes des rôles des piliers.

Romain Taofifenua : 15/10

Tao. Pourquoi tu as décidé de mettre du doute dans les choix du staff et de Fabien Galthié avec ce match ? Personne ne t'a vu arriver et tu as décidé de rentrer dans la lumière les deux pieds devant.

C'est la première fois que j'entends sa voix. Cette interview de fin de match a montré qu'il est également capable de s'exprimer autrement qu'en mettant de grands déblayages.

En touche, le job a été fait. En défense également. Les Anglais découvrent ce que veut dire son nom et après une bonne tranche de rire, Dylan les a calmé.

Pas un cocard. Il va falloir se ressaisir et vite !

Le duel avec Vunipola était assez intéressant. Deux personnes qui jouent le même poste mais avec des jeux différents.

Il a fait un en-avant à la fin. Est-ce la fin d'Antoine Dupont ?

Et voilà. Est-ce le futur Romain Ntamack ?

Damian Penaud est plus drôle qu'Antoine Dupont, on l'a vu sur le post Instagram de Romain Ntamack. Il est aussi drôle sur sa défense qui se rapproche de plus en plus de Yoann Huget.

Il va arriver à 100 sélections à 27 ans et personne ne le verra. Le vendredi il s'entraîne avec Etien, le samedi il joue face à Farrell. Quelle vie.

Mais il était vraiment blessé ? Vakatawa revient sur scène comme un acteur qui est parti fumer une clope.

Les personnes qui critiquaient Teddy Thomas sont actuellement en mode avion. Rallumez vos téléphones.

Brice Dulin : Airbud

Si vous ne connaissez pas Airbud, votre vie est sûrement triste. Il s'agit d'un chien qui fait du sport mieux que tout le monde, et vu que c'est un beau chien, tout le monde l'aime. Brice est Airbud.

Andrew Brace : Ten on Ten

Brace s'est dit que les choses s'annulent. Après la finale de l'Autumn Nations Cup, il revient arbitrer France vs Angleterre. Il réussit même à retourner une pénalité parce qu'il voit son nom en Top Tweet.

Ce n'était pas la farce française, mais la force française. C'est terrible comme des paroles peuvent s'oublier aussi vite. Woki n'était pas dans un bon jour avec des plaquages à côté des joueurs.

Le monde a découvert Cyril Cazeaux. Mais les Anglais ne l'ont toujours pas vu.

La mêlée française a souffert et remplacer Haouas par Aldegheri est un pansement sur une blessure par balle.

Fabien Galthié : 10/Covid

Cette fois-ci, il a laissé son masque jusqu'au sourcil sans le bouger. Une vraie victoire.

Romain Ntamack : Non noté

Aller à Londres alors qu'une interdiction de sortir est en vigueur. Tu n'as rien raté de cette ville où il pleut même en période de canicule.

Anthony Jelonch : Non noté

Tu avais un joueur capable de plaquer des gens pendant environ 8 jours sans boire ni manger mais tu ne le fais pas rentrer. C'est le pitch de Danny the Dog.

Baptiste Serin : Non noté

On espère qu'il cumule les miles Air France au moins.