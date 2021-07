Inspirée du rugby à XIII, la règle du 50:22 sera appliquée au niveau mondial dès le 1er août

Dès le 1er août, cinq règles expérimentales vont être appliquées au niveau mondial dont celle du Renvoi sur la ligne de but et le 50:22.

SUPER RUGBY. Nouvelles règles validées, d'autres à l'abandon : on fait le point !Ce mercredi, World Rugby a annoncé la mise en place dès le 1er août de cinq règles expérimentales. Des règles comme le renvoi sur la ligne de but et le coup de pied 50:22, qui ont été récemment appliquées dans le Super Rugby Trans-Tasman et la Rainbow Cup ainsi que dans le Super Rugby AU. La Fédération internationale passe à la vitesse supérieure avec une application mondiale. Cependant, il s'agit encore d'une phase d'expérimentation d'une durée d'un an. À la fin de cette période, les règles jugées comme efficaces pour atteindre l'objectif d'une sécurité accrue et d'un meilleur spectacle seront présentées au Conseil pour décider de leur adoption en tant que règle lors de la réunion de mai 2022, nous indique le communiqué. En Australie, World Rugby va mettre à l'essai la nouvelle règle ''50-22'' sur le jeu au piedPour rappel, voilà ce que dit la règle 50:22 : Si l'équipe en possession du ballon botte celui-ci de l'intérieur de sa propre moitié de terrain indirectement en touche à l'intérieur des 22 adverses, elle effectuera le lancer dans l'alignement qui en résulte. Le ballon ne peut pas être passé ou ramené dans la moitié du terrain de l’équipe en défense pour que le 50:22 soit accepté, c-à-d. que la phase de jeu doit commencer à l'intérieur de la moitié du terrain de l’équipe qui défend.

Quant à la règle du renvoi sur la ligne de but, elle stipule que si le ballon est bloqué dans l'en-but, si un joueur attaquant commet un en-avant dans l'en-but ou si les défenseurs effectuent un touché en but dans leur propre en-but après un jeu au pied d’un attaquant, le jeu est repris par un drop de renvoi sur la ligne de but, n'importe où le long de la ligne de but. Super Rugby. La nouvelle règle des 50-22 pousse aux gestes spectaculaires [VIDÉO]