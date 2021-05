SUPER RUGBY. Nouvelles règles validées, d'autres à l'abandon : on fait le point !

Alors que les Super Rugby nationaux mettait en place de nouvelles règles cette saison, plusieurs ne seront pas conservées pour sa version “Trans-Tasman”.

Depuis quelques mois, World Rugby profite des nouvelles compétitions qui fleurissent un peu partout pour faire des expérimentations. Dans ce contexte, le monde du rugby porte un œil attentif sur le Super Rugby Aotearoa et son équivalent australien. D’une part, pour la qualité de son jeu. D’une autre, pour ses innovations en termes de règles. En effet, plusieurs nouvelles législations ont été appliquées dans les deux championnats, sans être forcément identiques. Petit tour des innovations déjà en repos forcées et de celles qui resteront pour la nouvelle compétition : le Super Rugby Trans-Tasman, opposant australien et néo-zélandais.

Carton rouge et goal-line drop out : ça reste !

Deux règles innovantes seront toujours effectives pour cette première édition de la confrontation entre les deux grandes nations du Pacifique ! Mike Anthony, responsable de la performance de haut-niveau de New-Zealand Rugby, a déclaré que la NZR “a testé une série d'innovations cette saison dans le Super Rugby Aotearoa et est en train de réviser ces expérimentations en vue de faire quelques modifications pour les futures compétitions." Les deux règles sont le remplacement d’un joueur ayant reçu un carton rouge, par un joueur différent, après 20 minutes et le “goal-line drop out“.

Captain Challenge : World Rugby innove en Europe !

Ces dernières seront donc appliquées lors de la future compétition car appliquées de manière similaire par les deux fédérations, en plus d’avoir apporté des “bénéfices au jeu” selon ces dernières. La première parle d'elle-même, il s’agit de remplacer un joueur ayant été définitivement exclu au bout de 20 minutes. Après que ce temps soit écoulé, un autre joueur que celui ayant reçu le carton rouge peut rentrer pour compenser numériquement l’exclusion. Selon Mike Anthony et des études réalisées pendant le Super Rugby Aotearoa, cette règle permettrait “de préserver l’intégrité des joueurs mais aussi la qualité des matchs pour les supporters”.

La seconde règle préservée est celle du “Goal-Line drop out“. Elle consiste à diminuer les situations de pick & go à proximité de la ligne en proposant aux défenseurs de se dégager selon plusieurs scénarios où l’attaque ne parviendrait pas à marquer. Le dégagement doit faire au minimum 5 mètres et ne peut être contré. Les fédérations estiment que la règle a “atteint son objectif, qui a pour but d’accélérer le jeu et d’éviter l’accumulation de mêlées à 5 mètres”.

Captain Challenge et Golden Point : ça saute !

Au final, on se rend compte que les règles les plus polémiques n’ont pas été conservées ! Celles du Captain Challenge et du Golden Point n’étant pas conservées. Hasard ou coïncidence ? Mike Anthony explique que les règles qui étaient conservées l’étaient pour des raisons “de cohérence entre les compétitions nationales”. Ni plus, ni moins. Il déclare qu'il était “important de s'assurer que les règles ne désavantagent personne des deux côtés“. On peut donc imaginer que dans le futur, ces règles pourraient être ajoutées, sans doute avec quelques modifications.

Pour rappel, le Golden Point consiste en un temps additionnel dans le cadre d’un match nul. La première équipe qui marque remporte la partie. Cependant, cette règle ne sera pas totalement abolie. Elle sera effective lors de la finale, en cas d'égalité entre les deux prétendants au titre au terme des 80 minutes habituelles. Du côté du Captain Challenge, son utilisation a fait couler beaucoup d’encres. En effet, utilisée à 3 reprises lors de la finale de Super Rugby Aotearoa, certaines personnes sur les réseaux sociaux lui reprochent d’altérer la fluidité de la partie. En attendant, cette dernière a permis au Crusaders d’obtenir une pénalité et aux Chiefs d’obtenir un carton jaune à l’encontre de Sevu Reece, ailier des Crusaders, pour un plaquage haut très controversé.

VIDEO. Super Rugby Aotearoa. McKenzie s'envole mais les Crusaders s'offrent un 5e titre de rang !

Pour les innovations du Super Rugby Australien, la loi des 22/50 et 50/22 qui récompensent les coups de pied tactiques ne sera pas reprise dans le Super Rugby Trans-Tasman. En clair, cette innovation fait que l'équipe bottant indirectement en touche depuis son camp dans les 22 mètres opposés, ou inversement, aura désormais le lancer en sa faveur. On ne retrouvera pas non plus la règle précisant que toute infraction sur un engagement entraîne un coup franc au niveau de la ligne médiane pour l'équipe adverse.

Australie. Comme un symbole, James O'Connor offre le titre aux Reds à la 84e [VIDEO]