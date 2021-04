Captain Challenge : World Rugby innove en Europe !

Le week-end du 24 et 25 avril a eu lieu la première journée de la Pro 14 Rainbow Cup. Une compétition qui amène son lot d'innovations.

Finale de Top 14, c’est la dernière minute. Le pilier droit de l’équipe attaquante commet un en-avant dans l’en-but avant de marquer l’essai. Mais l’arbitre ne le voit pas, valide l’action et le roublard numéro 9 ne se fait pas prier pour transformer le plus vite possible, fermant ainsi les débats. Fait de jeu ou injustice ? Ce sont des questions qui alimentent régulièrement les discussions entre supporters. Au point même de souvent faire oublier le reste de la rencontre. Pour éviter cela World Rugby rivalise d’ingéniosité. Preuve en est, la nouvelle compétition “celte”: *insérez nouveau nom de compétition chaque année*, vient d’intégrer 3 règles innovantes. Les clubs italiens, écossais, irlandais, gallois et sud-africains pourront les expérimenter lors de cette première édition de Pro 14 Rainbow Cup.

Quelles sont ses règles ? Pourra t-on les voir en France un jour ou bien est-ce juste une tentative parmi d’autres ?

“Captain Challenge”, la contestation devient possible

Cette règle est sûrement la plus marquante parmi les trois. Elle a provoqué beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, les risques d’abus étant notamment redoutés. A la manière d’un joueur de tennis, le capitaine d’une équipe peut décider de contester l’arbitre sur une situation où il y aurait méprise. Cette interpellation conduit à un arbitrage vidéo afin de vérifier si l’intervention du capitaine est justifiée. Si elle l’est, le capitaine garde la possibilité de contester. Si elle est injustifiée, il ne pourra plus le faire durant la rencontre.

Afin d’éviter les dérives, un cadre précis a été défini autour de l’utilisation de ce “Captain Challenge”. Premièrement, il ne peut avoir lieu que dans les 20 secondes suivant la fin de l’action et seulement si le litige a lieu au cours de cette dernière. Deuxièmement, le capitaine doit évoquer précisemment la dite faute. Les images devront être claires et évidentes. Troisièmement, un capitaine ne peut pas contester une décision liée à la mêlée ou l’alignement, le jugement de l’arbitre faisant preuve d’autorité suprême dans ces cas-là. Enfin, les conditions d’applications dépendent également du déroulé de la rencontre.

Avant la 75ème minute, il doit être nécessairement utilisé dans le cadre d’un essai marqué, pour sa validation ou son invalidation, ou d’une faute de jeu. A partir de la 75ème minute, il peut être utilisé pour tous les faits de jeu, pour un simple en-avant ou une sortie en touche par exemple. Une règle qui pourrait donc rendre les fins de match encore plus tendues qu’à l’habitude.

Carton rouge ? 20 minutes et s’est reparti à XV !

Cette règle est sûrement la plus simple à comprendre mais aussi la plus contre-intuitive. Ainsi, un joueur réalisant un plaquage cathédrale ne laissera son équipe en infériorité numérique pendant “seulement” 20 minutes. Car une fois ce temps passé, l’équipe du joueur expulsé pourra de nouveau évoluer à XV. Cependant, le fautif ne pourra plus rentrer et c’est un joueur issu du banc qui devra le remplacer. Cette règle s’applique également si le joueur est définitivement expulsé suite à l’accumulation de cartons jaunes.

Pour ce qui est du remplacement à l'issue du temps écoulé, il devra respecter les règles habituelles relative à un changement.

Le "goal-line drop out" ? Kézako ?

Le "goal-line drop out", que l’on pourrait traduire par une “sortie d’en but”, est également présente en Super Rugby depuis cette saison. Inspirée du Rugby à XIII, cette nouvelle règle vise à éviter les longues séances de "pick and go" proches de la ligne de but. En effet, l'équipe attaquante pouvait enchainer les séquences avec l'essai au bout ou bien une mêlée à 5m si le joueur se faisait retourner. Désormais si l'attaquant ne parvient pas à aplatir : "goal-line drop out" . (Même sentence si le défenseur aplatie ou sort le ballon alors qu'il ne l'a pas rentré dans l'en-but).

Le dégagement doit obligatoirement dépasser 5 mètres et les attaquants n’ont pas le droit de le contrer. S'il ne respecte pas ces conditions, il sera à refaire ou amènera une mêlée à 5 mètres.

VIDEO. Super Rugby Aotearoa : les nouvelles règles régalent déjà, spectacle garanti !Mais alors, aura t-on l’occasion de voir ces règles arriver en France ? Eh bien, ce n’est pas impossible. A l’image des lois régissant les rucks que l’on observe depuis quelques saisons, les changements ne sont pas rares ces dernières années. Il faudra être attentif à l’évolution de ces dernières dans les championnats où elles sont testées. La règle du "goal-line drop out" étant également testée en Océanie semble être appréciée par World Rugby. Dans le but d’apporter, notamment, plus de spectacle.

L’instance mondiale semble très heureuse de ces innovations et de l’accord avec la Rainbow Cup dans leur application. Un sentiment partagé par David Jordan, directeur de la compétition, confiant via Rugby Pass que : “Notre comité sportif et réglementaire a été très proactif dans l'identification des opportunités d'introduire des innovations de jeu et nous sommes impatients de mettre en œuvre ces essais pendant la Rainbow Cup.”