VIDEO. Super Rugby Aotearoa : les nouvelles règles régalent déjà, spectacle garanti !

Les nouvelles règles sont là pour favoriser l'attaque et le spectacle. Les Highlanders et les Crusaders l'ont confirmé !

On ne vous apprend rien : dans le monde quinziste, le Super Rugby est en avance. Et si elle s'est largement inspirée du rugby à XIII pour ses nouvelles règles, la version Aotearoa (mettant aux prises les cinq franchises néo-zélandaises) a de quoi régaler l'hémisphère nord, qui devrait hériter de ces dernières, dans les mois ou les années à venir.

Le Super Rugby Aotearoa innove avec la mise en place de nouvelles règles révolutionnairesEn Australie, la règle des 50-22 assure le spectacle, et pousse aux gestes spectaculaires comme c'est le cas en NRL ou en Super League. Autre règle franchement inspirée du XIII : le "goal-line drop out" où l'équipe défendante récupère le ballon lorsqu'un joueur attaquant est tenu dans l'en-but, tape au pied dans l'en-but mais qu'un adversaire aplatit avant lui ou sort le ballon du terrain. Mais la nouveauté, c'est que le ballon est désormais remis en jeu via un un coup de pied donné sur ou derrière la ligne d'en-but.

Ce qui dans l'absolu, remet la pression et redonne à l'attaque une occasion de marquer.

Comme ce samedi pour la 1ère journée du Super Rugby Aotearoa, et le choc entre les Crusaders et les Highlanders. Les derniers se sont inclinés, et ont été à la manoeuvre pour ce qu'on pourrait traduire par "dégagement sur la ligne d'en-but". A l'arrivée, pas d'essai, mais une séquence folle de deux minutes jusqu'à la sirène, le ballon changeant plusieurs fois de camp.

Goal line drama pic.twitter.com/KEpwUte2iy — shay waterworth (@ShayWaterworth) February 26, 2021

Retrouvez le résumé complet en vidéo, avec les Crusaders déjà en pleine forme :

Crédit vidéo : All Blacks