Le Super Rugby Aotearoa innove avec la mise en place de nouvelles règles révolutionnaires.

Deux nouvelles règles, inspirées du rugby à XIII vont voir le jouer en Super Rugby Aotearoa. Qu'en pensez-vous ?

On le sait, l'hémisphère sud sert bien souvent de laboratoire pour tester de nouvelles règles. L'année 2021 va poursuivre la tendance, avec le Super Rugby Aotearoa. Si vous l'ignoriez, sachez que la version néo-zélandaise du Super Rugby va faire son retour dès le 26 février prochain. Avec deux belles innovations, donc.

La première est directement "copié" du rugby à XIII, avec le "captain's referral" déjà vu en NRL. Le principe est simple : le capitaine a le droit de demander à l'arbitre de champ l'intervention du TMO s'il a un doute sur la validation d'un essai, ou sur un anti-jeu. Mais il devra choisir judicieusement, n'ayant le droit de s'en servir qu'à une seule reprise si le TMO ne lui donne pas raison...

En revanche, si ce dernier prouve que la réclamation du capitaine est judicieuse, il gardera la possibilité de faire une nouvelle fois appel à l'arbitre.

Le site officiel du Super Rugby précise :

les capitaines auront 10 secondes pour demander la vérification d'un essai à l'arbitre

le TMO aura le droit de revenir sur le dernier temps de jeu, peu importe le nombre de temps de jeu précédent l'essai

les vérifications pour un anti-jeu peuvent être faites n'importe quand

le capitaine doit signaler un "incident spécifique"

les images vidéos devront être "claires et évidentes" pour soutenir les propos du capitaine

les mêlées et les touches ne sont pas concernées par cette mesure

La seconde innovation, validée par World Rugby, concerne la zone d'en-but, et doit récompenser l'attaque. Lorsqu'un joueur porteur du ballon est tenu dans l'en-but, ou tape au pied dans l'en-but mais qu'un adversaire aplatit avant lui ou sort le ballon du terrain, l'équipe défendante récupère le ballon. Seulement, le jeu redémarre avec un "goal-line drop out". Soit un coup de pied donné "sur ou derrière la ligne d'en-but" qui rappelle aussi le renvoi sous les poteaux du rugby à XIII.

Un excellent moyen de remettre tout de suite la pression, et de redonner une occasion de marquer. Notez que le ballon doit obligatoirement dépasser la ligne des 5 (coup de pied à refaire ou mêlée à 5, dans le cas contraire). L'équipe qui reçoit le coup de pied doit d'ailleurs obligatoirement se trouver derrière cette ligne de 5, et n'a pas le droit de charger pour mettre la pression. Et - dernière précision - n'a pas le droit de tenter le drop directement après la réception du ballon, mais doit attendre au minimum le 2e temps de jeu.

Les joueurs ont été sondés sur l'application de ces règles, qu'on découvrira lors des matchs de pré-saison. Qu'en pensez-vous ?