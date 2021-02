Super Rugby. La nouvelle règle des 50-22 pousse aux gestes spectaculaires [VIDÉO]

La règle en expérimentation sur le jeu au pied donne lieu à de beaux sauvetages en Super Rugby.

Le Super Rugby a repris en Australie et va débuter en Nouvelle-Zélande ce week-end avec ses stars. Pour cette nouvelle édition sous le signe national, des nouveautés au niveau des règles sont à l'étude. On sait que l'hémisphère sud est un véritable laboratoire pour le rugby mondial et ces règles inspirées du rugby à XIII donnent déjà lieu à des actions spectaculaires.

La première est le "captain's referral" qui, comme en NRL, permet au capitaine de demander l'appel à la vidéo sur une validation d'essai ou un anti-jeu. Cet appel sera renouvelé si le TMO donne raison au capitaine, si non, il ne pourra plus utiliser cette carte. Ceci aura lieu en Super Rugby Aotearoa, donc en Nouvelle-Zélande.

Mais la règle qui pousse le jeu à son paroxysme est celle des 50:22. Elle stipule que "si l'équipe en possession du ballon tape indirectement en touche dans les 22 adverses depuis son camp, ou bien de l’intérieur de ses propres 22 jusqu’à la moitié du terrain adverse, elle effectuera le lancer en touche". L'objectif est de créer des espaces sur le premier rideau en obligeant la défense à sortir un ou plusieurs joueurs pour couvrir le fond de terrain. Pour l'instant, les habitudes sont dures et on a pu voir que certaines attaques ont très bien compris la règle et l'utilisent à merveille. Comme ici lors des premiers matchs de la saison en Australie, aucun risque n'aurait été pris :