Australie. Comme un symbole, James O'Connor offre le titre aux Reds à la 84e [VIDEO]

Les Queensland Reds se sont imposés en finale de Super Rugby Australia. Une victoire donnée à la fin du match par James O'Connor.

Ce week-end avait lieu deux finales dans l'hémisphère sud. Si la Nouvelle-Zélande et son Super Rugby Aotearroa ont vu les Crusaders s'imposer pour leur 5e titre de rang devant les Chiefs de Damian McKenzie. Pourtant, les hommes de Scott Robertson se sont vus évoluer à 13 contre 15 après les cartons jaunes de Reece et Taylor. Les croisés connaissent donc un nouveau titre.

L'Australie a également connu la finale de son Super Rugby avec les Queensland Reds face aux Brumbies. C'était une belle revanche sur ces derniers qui l'ont emporté l'année passée avant que la compétition s'arrête pour cause de pandémie mondiale. Et c'est au bout du suspens que les Reds l'emportent avec un final parfait pour tous les supporters présents dans le stade. Il a fallu attendre la 84e minute pour la délivrance avec un essai du revenant James O'Connor. Après un pilonnage sur la ligne d'en-but, tout le monde pense que les avants ont marqué. Bras levés, cris de joie et pourtant. La balle sort et c'est O'Connor qui plonge derrière la ligne pour la victoire 19 à 16. Un beau match de rugby dans un stade avec des supporters.