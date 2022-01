Top 14. Mais où est passée la magie de Virimi Vakatawa, aka l'ancien meilleur centre du monde ?

À 3 semaines du Tournoi, la forme ballante de Virimi Vakatawa depuis plusieurs mois inquiète. D'autant qu'il s'est une nouvelle fois blessé samedi dernier...

Avant la dernière tournée de novembre, on disait ici et là que Virimi Vakatawa avait beau compter sur un statut d'intouchable pour services rendus, le centre de 29 ans était en perte de vitesse avec le Racing. Plus aussi tranchant que les saisons précédentes, moins capable de jouer dans le dos des défenses aussi et, en sus, souvent gêné par des pépins, on s'était même posé la question de savoir si Fabien Galthié et son staff choisiraient de faire de lui leur 13 titulaire au moment d'affronter l'Argentine, la Géorgie et les Blacks. Une énième blessure (fracture des côtes) avait finalement répondu à notre question avant même d'avoir eu le temps de finir de la poser.

Sauf que depuis, le ressenti est devenu tendance, et "Viri" n'a malheureusement pas plus retrouvé aujourd'hui qu'hier ses performances des années passées... Un exemple ? Son match poussif face à Clermont samedi dernier, où il fut directement impliqué sur les 2 essais auvergnats et franchement dominé par la puissance brute de l'ancien All Black George Moala. Avec en conclusion... une énième blessure au genou et une sortie prématurée à la 43ème minute de jeu. Mais alors c'est quoi le problème avec Vakatawa ? Paie-t-il des saisons trop chargées les années précédentes ? Ses genoux le handicapent-ils tant que ça ? Ou bien est-il tout simplement redevenu un joueur "normal" ? Parmi les plus proches observateurs du Racing 92, notre confrère Marc Duzan, du Midi Olympique, expliquait en début de semaine :

Virimi Vakatawa est désormais loin d’être le meilleur centre du monde comme lorsqu’il a prolongé son contrat au Racing. Mais Virimi Vakatawa est blessé au genou et n’est jamais véritablement revenu de sa blessure au genou. On voit qu’il traine la patte. Avant qu’il redevienne le joueur qu’il a été, il faut qu’il soigne son genou et ensuite ça ira bien.

Pour autant, le principal intéressé, lui, jurait "commencer à se sentir mieux" en décembre, pour L'Équipe. "Les genoux, franchement, ça va très bien. Je n’ai plus besoin de strap pour jouer", détaillait-il. Il semblerait néanmoins que ceux-ci lui aient à nouveau fait faux bon... Car si l'on voulait également une preuve par les chiffres de la moindre efficacité de Virimi depuis près d'un an, L'Équipe nous apprend aussi qu'il franchit moins (0,4 break par match contre 0,7), avance moins (32 mètres/match contre 57), réalise moins de offload, moins de passes décisives et casse moins de plaquages (1,7/match contre 3,2) que la saison dernière. Pire, si l'on remonte plus loin, avec ses 5 petits essais sur les 2 dernières saisons, Virimi est même à des années-lumières du niveau qui était le sien à la finition lorsqu'il était - à juste titre - considéré par beaucoup comme le meilleur numéro 13 de la planète.

Vakatawa nous fait lever de notre canapé avec une passe magique pour l'essai de Dupont [VIDEO]Entre les saisons 2018/2019 et 2019/2020, le natif de Rangiora venait en effet de claquer 27 essais en 45 titularisations avec le Racing et marchait tout simplement sur l'eau, alors que seul Semi Radradra était en mesure de le regarder dans les yeux. Aujourd'hui, l'ancien bordelais est, lui aussi, quelque peu en dedans et qu'on se le dise, les Lukhanyo Am ou Rieko Ioane leur sont passés largement devant dans la hiérarchie mondiale du poste.

