Vakatawa nous fait lever de notre canapé avec une passe magique pour l'essai de Dupont [VIDEO]

Le XV de France a réagi après l'essai de Halfpenny en marquant par Baille face au Pays de Galles puis Dupont grâce à la très belle passe de Vakatawa.

Ce samedi, les Bleus ont été cueillis à froid par les Gallois. Sept mois et demi après leur dernier match, les Tricolores retrouvaient le Stade de France face au Pays de Galles. Un match de préparation avant la réception décisive de l'Irlande qui a très mal débuté avec l'essai de Halfpenny dès la première minute. Les hommes de Galthié, qui n'ont eu qu'une semaine ensemble, ont manqué de rythme et de repères. C'est finalement à la 12e que le XV de France a trouvé la faille par Ntamack. L'ouvreur toulousain a bien senti le coup et mis les cannes avec Dupont au soutien. Un temps de jeu plus tard, c'est Baille qui marquait l'essai après la pénalité rapidement jouée par Fickou.

La belle percée de Romain Ntamack conclue par l'essai de Baille ! Les Bleus lancent enfin leur match !



Un essai qui a permis aux Bleus de rentrer dans leur match. C'est au large qu'ils ont trouvé la solution avec l'excellent Virimi Vakatawa qui a fixé deux défenseurs dans le couloir des 5m avant d'adresser une superbe passe à une main à Teddy Thomas. L'ailier a ensuite eu la lucidité de remettre intérieur à son demi de mêlée Antoine Dupont. Décisif, le centre tricolore offrira quelques instants plus tard un deuxième essai au numéro 9 toulousain.