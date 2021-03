Pari gagnant ou manque de rythme logique : on a suivi le match de Virimi Vakatawa face à l'Angleterre.

Retour vers le futur. Nous sommes en 2005, et le XV de France s'impose sur la pelouse de Twickenham. On ne le sait pas encore, mais cette victoire reste à ce jour la dernière des Bleus face au XV de la Rose sur ses terres, dans le Tournoi. A l'époque, Dimitri Yachvili s'était mué en héros, inscrivant l'intégralité des points tricolores.

En 2021, Virimi Vakatawa a-t-il enfilé le costume de héros ? Peut-être pas. Mais pour son grand retour et sa 28e sélection, le Racingman a été déterminant.

Pour son premier ballon, Vakatawa a fait... du Vakatawa. Ballon une main, travail en face à Henry Slade pour négocier un 2vs2, crochet extérieur. Pas d'avancée, mais de la continuité avant son autre "spéciale". Car c'est sur sa deuxième possession que le Racingman fait sa première différence. L'action est la même, située au même endroit du terrain. Sauf que plutôt que de jouer son duel face à Slade, Vakatawa décide de faire une passe sur un pas qui décale parfaitement Teddy Thomas.

La suite ? Un jeu au pied inspiré de l'ailier, et le premier essai de la partie signé Dupont.

Vakatawa il est au four et au Moulin j’en peux plus il est trop chaud