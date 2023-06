RUGBY. Trois faillites en Premiership, et si le désastre se transformait en opportunité pour le rugby anglais ?

Les Wasps, Worcester et aujourd’hui les London Irish… Trois clubs de Premiership ont connu la faillite cette saison. Le rugby anglais est au plus mal, mais cette situation pourrait offrir des lueurs d’espoir.

Les spectateurs de Top 14 se sont régalés devant les prestations des frères Willis cette saison. Pourtant, leur présence dans le championnat français traduit une situation chaotique chez nos voisins anglais. La faillite des clubs propulse de nombreux joueurs, mais aussi de salariés (staff, soigneurs, intendants, communicants…) au chômage. Avec la récente annonce de la suspension des London Irish, le nombre d’institutions de Premiership ayant fait faillite cette saison se porte à trois (avec les Wasps et Worcester).

Conscientes des conséquences d'une telle décision, la RFU (fédération anglaise de rugby) et la Premiership ont conjointement créé un "fonds de soutien pour soutenir les joueurs et le personnel les plus touchés", déclare le directeur général de Premiership Rugby, Simon Massie-Taylor (propos relayés par l'Evening Standard).

Quel avenir pour le rugby anglais ?

À l’instar d’une équipe en infériorité numérique qui parvient à remporter un match grâce à une solidarité décuplé, cette profonde crise qui touche le rugby anglais pourrait être un mal pour un bien. Une comparaison peut-être douteuse, mais vous avez compris l’idée… Ce fonds de soutiens créé par la fédération et le championnat pourrait être la première pierre d’un changement de fonctionnement. Pourquoi ne pas prendre exemple sur le rugby irlandais dans lequel les contrats fédéraux sont rois ? Le rugby irlandais fonctionne grâce à une étroite collaboration entre franchises et fédération. La grande majorité des joueurs irlandais évolue dans le championnat “national” (United Rugby Championship). En effet, sauf dérogation (Sexton au Racing 92) tous joueurs évoluant à l’étranger devient non sélectionnable. Cette politique est tenable, car la fédération assure 90 % du montant des salaires des internationaux. La IRFU participe également à hauteur de 50 % dans le cas de joueurs sous contrat qui ne sont pas encore capés.

Une telle politique semble aujourd'hui opportune pour venir en aide aux clubs tout en favorisant le développement des joueurs anglais. Bien évidemment, au vu du nombre de clubs dans l'élite (10), la RFU ne peut assurer une prise en charge à la même hauteur que la fédération irlandaise qui ne compte que quatre provinces.

Le plafond salarial de la Premiership en augmentation

Si la solution à l’Irlandaise, certes longue et compliquée à mettre en place, est pour le moins considérable, elle est en complète opposition avec les mesures mises en place par la fédération. Aussi fou que cela puisse paraître, le plafond salarial de la Premiership devrait encore augmenter pour les années à venir ! Actuellement, de 5 millions de livres sterling par équipe, il passera à 6,4 millions de livres sterling pour la saison 2024/25. Permettant ainsi aux clubs de proposer des salaires plus élevés à leurs joueurs, encore faut-il pouvoir assurer son versement… De telles décisions profiteraient aux clubs les plus riches, laissant mourir ceux déjà en difficulté. Si le football anglais fonctionne très bien (à une tout autre échelle) avec cette politique du mécénat, le rugby, lui, peine à attirer les fonds d’investissement, comme le montre la triple faillite 2022/23. Compter sur des mécènes pour sauver le rugby anglais semble être une illusion.