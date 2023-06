Rugby. Premiership. Les London Irish suspendus de toutes compétitions en 2023/2024 !

C’est la mauvaise nouvelle du côté de l’Angleterre. Le club des London Irish est suspendu de Premiership et des autres compétitions de rugby.

On le sait, le rugby anglais va mal. Et ça s’est une nouvelle fois prouvé ce jeudi matin lorsque l’on a appris que les London Irish seront suspendus de toutes les compétitions la saison prochaine. C’est la fédération anglaise de rugby (RFU) qui a pris cette lourde décision concernant le club de la capitale qui a terminé 5e la saison dernière en Premiership. Le club n’a pas pu démontrer sa viabilité financière pour une participation dans le championnat anglais. Même avec un soi-disant rachat de la part d’un consortium américain. La formation anglaise avait du mal à payer ses joueurs et avait bénéficié d’une semaine supplémentaire pour les rémunérer. Mais elle n’a pas pu répondre favorablement. Les London Irish manquent donc de fonds et c’est ce qui va leur coûter une place en Premiership. Laquelle devrait se jouer à seulement 10 clubs la saison prochaine. Premiership. Le rugby anglais face à un déficit colossal de 41 millions d'euros



3e club sanctionné

Ce n’est pas la première fois cette saison que ce genre de décision est prise par la fédération. En effet, les Wasps et Worcester ne pourront pas évoluer en Premiership lors de l’exercice 2023-2024. Le rugby anglais va très mal. Reste à voir maintenant si le club des Londons Irish pourra se relever de ce coup dur. RUGBY. U20. Personne n’en parle, mais la Géorgie a mis 40 points à l’Angleterre