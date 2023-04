Premiership. Le rugby anglais face à un déficit colossal de 41 millions d'euros

Les difficultés économiques du rugby anglais font de nouveau l'actualité après que The Telegraph révélé que la Premiership était déficitaire de plus de 40 millions d'euros.

Depuis quelque années, la situation économique du rugby anglais est de plus en plus compliquée. Mais la Premiership commence à en prendre conscience depuis le redressement judiciaire des Wasps ou encore de la disparition des Warriors de Worcester cette saison. RUGBY. Premiership. Relégation confirmée pour les Wasps et WorcesterÀ partir des chiffres de la Compagnies House, l'équivalent britannique du registre du commerce et des sociétés en France, The Telegraph révèle que la Premiership est déficitaire de 36 millions de livres sterling (environ 41 millions d'euros). Des pertes qui ont doublé depuis l'année dernière. La Premiership est devenue un gouffre financier pour les clubs. En moyenne, les écuries anglaises perdraient 4,5 millions par an. Après la disparition des Wasps et de Worcester en Premiership, les Falcons de Newcastle et les London Irish seraient, eux aussi, en grande difficulté. Ce dernier n'arriverait plus à payer ses joueurs, selon le Mail Online. La difficulté financière des clubs coïncide avec celle de la première division anglaise. Selon The Telegraph, le capital total de la société Premier Rugby Ltd est en chute libre, passant de 96 millions de livres sterling (environ 110 millions d'euros) à 43 millions £ (équivalent à 49 millions d'euros). RUGBY. Premiership. Deux nouveaux clubs anglais sont-ils aussi en difficulté ?



Les joueurs doivent s'adapter

Malgré les bonnes performances des clubs d'outre-Manche en compétition européenne (3 en Champions Cup), les joueurs se voient obligés de rejoindre le Top 14. Au début de saison, des joueurs venus de Premiership débarquent en masse dans l'Hexagone. Sans contrat après la chute de leurs anciennes institutions, ils ont vite dû s'adapter. Anciennement chez les Wasps, Vincent Koch et Paolo Odogwu ont rejoint la capitale et le Stade Français, tandis que leur ancien coéquipier Jack Willis a intégré le Stade Toulousain. Depuis son arrivée, le troisième ligne anglais s'est fait sa place et a même prolongé pour une saison de plus dans la ville rose. "C'était une situation difficile. Désormais, je me sens très reconnaissant envers le Stade Toulousain et chanceux. Je peux jouer pour un très grand club et faire partie de quelque chose de spécial", dévoile-t-il au micro de France Bleu.