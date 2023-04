RUGBY. Premiership. Deux nouveaux clubs anglais sont-ils aussi en difficulté ?

Après Worcester et les Wasps, les Falcons de Newcastle et les London Irish vont-ils aussi connaître des problèmes suite à des difficultés financières ?

RUGBY. Premiership. Relégation confirmée pour les Wasps et WorcesterEn début de saison, le championnat anglais de Premiership avait connu un premier revers après la liquidation judiciaire des Wasps et de Worcester. Cette semaine, les regards sont tournés vers les Falcons de Newcastle, qui envisageraient une relégation, mais aussi vers les London Irish. Selon les informations de la presse locale, il y aurait une corrélation entre le départ de certains joueurs des Faucons et un abandon volontaire de la Premiership l’année prochaine de la part du club. En effet, le club anglais a décidé de se séparer du duo anglais George McGuigan et Trevor Davison ainsi que certains jeunes joueurs talentueux, afin de se décharger de leurs salaires. Le prix des billets pour la saison 2023-24 a aussi considérablement baissé. Ces derniers seraient même moins chers que dans certains clubs de deuxième division. Cependant, les hautes-instances des Falcons ont informé qu’ils n’avaient eu aucun entretien avec Premiership Rugby concernant leur éventuelle rétrogradation volontaire lors de la saison prochaine.

Plus de salaire pour les joueurs des London Irish

Du côté des London Irish ne pourrait plus assumer le salaire de ses joueurs, entraineurs et de son personnel alors que le rachat du club a été retardé. C’est ce qu'a avancé le journal britannique Mail Online qui, selon ses sources, a indiqué que ce n’était pas la première fois qu’il y avait des craintes du personnel envers leurs salaires. Mais pour essayer d’apaiser les tensions, la ligue anglaise et la fédération, ont assuré qu’une solution financière serait mise en place pour ne pas dépasser la date limite de paie. Cependant, la solution dépend de la confirmation de nouveaux investissements, notamment en provenance des États-Unis. Lesquels ont aussi été retardés, selon le site spécialisé Ruck.