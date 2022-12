RUGBY. Premiership. Relégation confirmée pour les Wasps et Worcester

Triste nouvelle pour le rugby anglais, et même si nous nous y attendions, les clubs de Wasps et de Worcester sont relégués en deuxième division et ne joueront plus en Premiership.

Depuis plusieurs mois, la presse mondiale du rugby s'était attardée sur les cas des Wasps et de Worcester, tous deux en grande difficulté financière, au point d'être placés en redressement judiciaire. De ce fait, il y a du nouveau dans cette affaire et la Fédération de rugby anglaise (RFU), a rejeté l'appel des deux clubs qui se défendaient de ces dérives financières par la crise de la Covid-19. En effet, la RFU a également pris la décision de reléguer ces deux entités historiques du rugby anglais, et nous ne verrons donc plus ces clubs évoluer en Premiership la saison prochaine. De plus, le directeur général de la RFU, Bill Sweeney a tenu à s'exprimer suite à ces décisions, dans un communiqué : "Nous sommes profondément préoccupés par l'insolvabilité des clubs de rugby Worcester Warriors et Wasps. Nous comprenons que cette décision est décevante pour les clubs et leurs fans, mais il ressort clairement de l'enquête qu'il y avait des facteurs au-delà du Covid qui ont entraîné l'insolvabilité des clubs." Impossible désormais de connaître l'avenir des deux équipes, bien que les Wasps semblent avoir une solution de repli. En effet, fin octobre, le club avait annoncé avoir accepté une offre de rachat de la part d'un groupe d'anciens joueurs. Affaire à suivre.