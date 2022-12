RUGBY. Le Top 14 a-t-il déjà compté autant d'Anglais ?

Le Top 14 est-il le meilleur championnat au monde ? Dans tous les cas, il s'agit bien du plus attrayant. Les stars de l'hémisphère sud rejoignent notre championnat, et depuis peu nos voisins anglais.

La décadence de la Premiership

Si la ruée des joueurs anglais vers le Top 14 va apporter encore plus de niveau à notre championnat, a contrario, la Premiership souffre de la fuite de ces derniers. Depuis le début de la saison, nous avons malheureusement appris le redressement judiciaire du légendaire club de Worcester, et plus récemment de celui des Wasps. Une triste nouvelle pour le rugby anglais, qui a connu des jours bien meilleurs en plus de cela. Avec deux clubs en moins, la Premiership, qui se battait avec le Top 14 pour attirer les meilleurs joueurs de la planète, a perdu un peu de son charme et fait le bonheur du Top 14. Deux clubs historiques en Angleterre comptaient qui alignaient de nombreux internationaux. Lesquels se devaient de jouer à la maison sous peine de dire au revoir à la sélection. Ceci dit, la politique de la fédération anglaise pourrait changer en autorisant ses internationaux à jouer dans un autre championnat, au détriment de la qualité de leur championnat.

Une arrivée massive historique

Depuis le début de la saison, ce ne sont pas moins de 10 joueurs anglais qui ont rejoint le Top 14. C'est un record totalement historique, car jamais le Top 14 n'avait accueilli autant de joueurs de Premiership. Parmi eux, les frères Willis, internationaux U20, ont fait le bonheur de l'UBB et du Stade Toulousain. Le champion de France, Montpellier, a recruté l'international Cowan-Dickie, véritable cadre de l'équipe d'Angleterre, ou encore Sam Simmonds son partenaire à Exeter. Cowan-Dickie sera en concurrence avec son compatriote de Worcester, Curtis Langdon, une autre recrue du MHR. Le Racing 92 a officialisé la venue de Biyi Alo, qui a fait ses débuts face à Perpignan. De plus, l'USAP a également fait son marché, et a réussi à enrôler le jeune arrière très prometteur Ali Crossdale, ainsi que le troisième ligne anglais Brad Shields. À Pau, l'international du XV de la Rose des Wasps, Dan Robson, aux 16 sélections, est arrivé. Il a fait ses débuts face à Brive lors de la dernière journée de Top 14. Ensuite, l'UBB a attiré un autre international U20, en la personne du talonneur Gabriel Oghre, en tant que Joker médical. Du côté de la capitale, le Stade Français est heureux d'accueillir le centre/arrière des Wasps, Paolo Odogwu. Ce dernier, ancien international U20, et a été appelé en 2021 avec les seniors pour préparer le Tournoi des 6 nations.

Les Anglais aiment-ils le Top 14 ?

Les joueurs internationaux de l'Angleterre et le Top 14, c'est une belle histoire d'amour au final. Depuis une bonne décennie, les stars britanniques ne sont pas malheureuses en France, bien au contraire. Des légendes comme Jonny Wilkinson ont fait le bonheur de Toulon durant plusieurs années, et ont tout gagné avec leur club. Ce dernier a marqué de sa patte gauche le Top 14, mais également la Coupe d'Europe qu'il a remportée à deux reprises. Puis, parmi ces grands joueurs anglais du Top 14, nous pouvons citer James Haskell, qui est passé par le Stade Français durant deux saisons (2009-2011). Rappelons-nous de la charnière de Brive, composée de deux internationaux anglais en la personne d'Andy Goode (2008-2010) et de Shaun Perry (2009-2011), mais aussi du pilier droit légendaire aux 73 sélections, Steve Thompson (2007-2010). Une nouvelle fois du côté de la Rade, les frères Armitage, Delon et Steffon, ont fait partie des "galactiques" de Toulon, tout comme le serial-marqueur d'essais Chris Ashton, qui détient toujours le record d'essais marqués en une saison (24) ! Par ailleurs, le Clermontois Nick Abendanon a fait le bonheur de l'ASM de 2014 à 2020, raflant même un titre de champion de France en 2017 et en 2018 du Challenge Européen. Puis, plus récemment, le meilleur joueur du Top 14 durant la dernière saison est également un international anglais, Zach Mercer.

